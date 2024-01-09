День апостола Никанора. Что можно и нельзя делать 10 января 2024 года

В Никомидии в соборной церкви в 302 году в праздник Рождества Христова на богослужение собралось 20 000 христиан, лишь малая часть которых осталась в истории известными по именам. А именно: Гликерий, Зинон, Феофил, Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Индис, Горгоний, Петр, Евфимий, Секунд, Никострат, Агафия, Домна, Феофила, Антония и иные. Император-язычник Диоклетиан потребовал от них выйти из храма и принести жертву языческим идолам под угрозой сожжения здания церкви. Однако все они отказались предать Христа, и даже те, кто ещё не был крещён, приняли Святое Крещение в те самые часы, когда язычники готовились поджечь храм. Все 20 тысяч страдальцев сгорели вместе с храмом.