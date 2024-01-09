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16:39 (мск), источник: Аргументы и факты

День апостола Никанора. Что можно и нельзя делать 10 января 2024 года

10 января 2024 года православные отмечают день 20 000 мучеников и день апостола Никанора. На Руси этот день называли Домочадцев день, или, по-другому, Рождественский мясоед. Продолжаются святочные дни.

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Источник: Аргументы и факты

Кто такие 20 тысяч мучеников?

В Никомидии в соборной церкви в 302 году в праздник Рождества Христова на богослужение собралось 20 000 христиан, лишь малая часть которых осталась в истории известными по именам. А именно: Гликерий, Зинон, Феофил, Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Индис, Горгоний, Петр, Евфимий, Секунд, Никострат, Агафия, Домна, Феофила, Антония и иные. Император-язычник Диоклетиан потребовал от них выйти из храма и принести жертву языческим идолам под угрозой сожжения здания церкви. Однако все они отказались предать Христа, и даже те, кто ещё не был крещён, приняли Святое Крещение в те самые часы, когда язычники готовились поджечь храм. Все 20 тысяч страдальцев сгорели вместе с храмом.

Кем был апостол Никанор?

Один из апостолов от 70. Один из семерых последователей Христа, выбранных первыми диаконами Новозаветной Церкви. Такое поручение им, если исходить из книги Деяний Апостолов, дали ученики Христа, первые апостолы. Никанор, вместе с архидиаконом Стефаном, чья память совершалась 9 января, стал христианским первомучеником, пострадавшим от язычников примерно в 34 году от Рождества Христова.

Что нужно делать 10 января 2024 года?

  • Принято собираться семьей за накрытым столом и продолжать праздновать Рождество Христово.
  • Отличный день, чтобы сыграть свадьбу.
  • Принято дарить подарки бабушкам-дедушкам и родителям, лучше всего сладости и шерстяные вещи — носки, шарфы, пледы.

Чего нельзя делать 10 января 2024 года?

  • Ни в коем случае нельзя оставаться в одиночестве.
  • Нельзя ставить тесто и печь пироги.
  • Нельзя занимать деньги.
  • Нельзя открывать окна.
  • Нельзя выносить мусор.

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