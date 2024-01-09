День апостола Никанора. Что можно и нельзя делать 10 января 2024 года

В Никомидии в соборной церкви в 302 году в праздник Рождества Христова на богослужение собралось 20 000 христиан, лишь малая часть которых осталась в истории известными по именам. А именно: Гликерий, Зинон, Феофил, Дорофей, Мардоний, Мигдоний, Индис, Горгоний, Петр, Евфимий, Секунд, Никострат, Агафия, Домна, Феофила, Антония и иные. Император-язычник Диоклетиан потребовал от них выйти из храма и принести жертву языческим идолам под угрозой сожжения здания церкви. Однако все они отказались предать Христа, и даже те, кто ещё не был крещён, приняли Святое Крещение в те самые часы, когда язычники готовились поджечь храм. Все 20 тысяч страдальцев сгорели вместе с храмом.
Один из апостолов от 70. Один из семерых последователей Христа, выбранных первыми диаконами Новозаветной Церкви. Такое поручение им, если исходить из книги Деяний Апостолов, дали ученики Христа, первые апостолы. Никанор, вместе с архидиаконом Стефаном, чья память совершалась 9 января, стал христианским первомучеником, пострадавшим от язычников примерно в 34 году от Рождества Христова.