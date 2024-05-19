Деми Мур, Ума Турман, Ричард Гир и Николас Кейдж: кадры третьего дня кинофестиваля в Каннах

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Спустя 27 лет на красной дорожке в Каннах появилась 61-летняя голливудская кинозвезда Деми Мур — она пришла на показ нового фильма греческого режиссера Йоргоса Лантимоса.
Индийская актриса, звезда Болливуда Айшвария Рай поразила зрителей необычным платьем из мишуры и пайеток, а американка Эмма Стоун — нарядом с экстремальным декольте.
Николас Кейдж ловил перед камерами улетающую шляпу, а Ума Турман прошла по красной дорожке с Ричардом Гиром и бутоном алой розы.
Кадры третьего дня Каннского кинофестиваля — в репортаже нашего корреспондента.