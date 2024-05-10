Дело не только в кожуре. Диетолог рассказал, как сделать картофель полезным

Учитывая все это, я рекомендую чаще есть уже остывший или вчерашний картофель. Многие будут говорить, что он невкусный. О вкусах не спорят, и я не буду спорить. Но, во-первых, полезность тоже имеет значение. А во-вторых, есть много способов использования холодного в весьма вкусных блюдах. Например, в винегрете, это блюдо и вкусное, и полезное. Есть немало салатов, которые делают с таким картофелем, и они тоже могут быть хороши для здоровья. Я считаю, что отличным гарниром будет остывший картофель с овощами, и к нему прекрасно подойдут жирная рыба. Если к такому блюду вы добавите немного гречки или фасоли, зелень, то оно будет еще полезнее и вкуснее. Сейчас летом многие будут готовить окрошку, это отличное блюда с холодным картофелем. Пробуйте экспериментировать, готовя с ним разные блюда".