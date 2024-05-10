Дело не только в кожуре. Диетолог рассказал, как сделать картофель полезным

Многие знают, что пюре — самое вредное блюдо из картофеля (но оно и самое любимое многими), что картошка, приготовленная в кожуре, гораздо лучше для здоровья, чем очищенная. Еще полезнее она будет если ее запечь, а не сварить. Все это правда. Но мы расскажем о другом способе готовки, который делает «второй хлеб» еще более полезным.
Крахмал крахмалу рознь
"К сожалению, есть немало исследований, в которых было показано, что частое потребление картофеля способствует увеличению веса и даже развитию ожирения, по этой же причине он увеличивает риск сахарного диабета 2 типа и сердечно-сосудистых заболеваний, — говорит aif.ru доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург. — Причина такого действия понятна, в картофеле очень много крахмала, он легко расщепляется до сахаров, а они и оказывают те негативные эффекты, о которых говорилось выше. Поэтому, картошка относится к таким же высокоуглеводным продуктам, как манная и рисовая каши, как белый хлеб и выпечка, их делают из высокоочищенной муки. Поэтому блюда из картофеля не рекомендуют есть чаще 2−3 раз в неделю.
Из полезных компонентов в нём есть витамины С, В6 и калий. Но в свекле, репе и ряде других овощей витаминов содержится больше, а крахмала значительно меньше. Из-за этого картофель даже не включают в число полезных овощей.
Но относительно недавно, ученые поняли, как можно сделать обычный вареный картофель более полезным. Оказывается, если ему дать остыть, особенно хорошо поставить в холодильник, то значительная часть крахмала в нем так изменится, что станет устойчивой к ферменту амилазе. Именно он расщепляет крахмал в пищеварительном тракте. Такой крахмал называют резистентным — устойчивым к перевариванию. Благодаря этому, он не будет распадаться до глюкозы, и следовательно, она не станет усваиваться в кишечнике, повышая сахар крови. Так нивелируется главный негативный эффект крахмала.
Учитывая все это, я рекомендую чаще есть уже остывший или вчерашний картофель. Многие будут говорить, что он невкусный. О вкусах не спорят, и я не буду спорить. Но, во-первых, полезность тоже имеет значение. А во-вторых, есть много способов использования холодного в весьма вкусных блюдах. Например, в винегрете, это блюдо и вкусное, и полезное. Есть немало салатов, которые делают с таким картофелем, и они тоже могут быть хороши для здоровья. Я считаю, что отличным гарниром будет остывший картофель с овощами, и к нему прекрасно подойдут жирная рыба. Если к такому блюду вы добавите немного гречки или фасоли, зелень, то оно будет еще полезнее и вкуснее. Сейчас летом многие будут готовить окрошку, это отличное блюда с холодным картофелем. Пробуйте экспериментировать, готовя с ним разные блюда".
Эксперименты на кухне с картошкой
Действительно, если задуматься, то можно придумать много полезных блюд с таким картофелем. Например, во многих регионах есть традиция готовить свекольник и другие похожие летние супы, и есть их вприкуску с холодной картофелиной вместо хлеба. Иногда так едят и окрошку. Не случайно картошку у нас называют вторым хлебом. Кстати, можно так есть и гаспачо.
Грибы — классическая пара к картофелю в салатах. Можно приготовить заранее шампиньоны или любые другие грибы, порезать их, добавить кубики холодного картофеля, сваренного в мундире, резаные огурцы (можно как соленые, так и свежие), зелень, лук, семена горчицы, растительное масло (лучше оливковое). И получится очень полезное блюдо.
Конечно, большинство картофельных салатов включает селедку — это классическое сочетание. Однако, если вы добавите к ним какую-то другую менее соленую рыбу, они станут только полезнее.
И соусом не обязательно должен быть майонез (его жирность не мене 68%). Почти во всех случаях его может заменить сметана, её жирность всего 10−20%. И к тому же, она отлично сочетается с картофелем по вкусу. По такому же принципу со сметаной можно делать салаты близкие к оливье. Рецептов подобных блюд, в зависимости от дополнительных ингредиентов, может быть очень много.
Неплохо картофель будет сочетаться и с нашими летними свежими овощами и зеленью (помидоры, огурцы, редис, укроп, петрушка, лук