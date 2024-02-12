Дело брак. Юристы назвали 5 ошибок, которые семьи допускают при разводе

С кем после развода останется ребенок? Если родители не нашли ответа на этот вопрос сами, то решать будет суд. Он учтет мнение детей. В суде заслушивают их с 10-летнего возраста, а до этого срока с детьми работают, как правило, через психологов. Но не факт, что ребенка оставят с тем, с кем он хочет. Суд рассмотрит, к кому больше привязан ребенок, какие отношения у него с каждым из родителей, какие есть условия для воспитания несовершеннолетнего у каждой из сторон и так далее. В минус всегда играют психические заболевания родителей, злоупотребление алкоголем и наркотиками, совершение насильственных действий внутри семьи.