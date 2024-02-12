Дело брак. Юристы назвали 5 ошибок, которые семьи допускают при разводе

Развод — это стресс для всех членов семьи, даже если стороны стараются договориться миром. И этот стресс усиливается в разы, когда супруги начинают делить имущество и детей. Aif.ru узнал у юристов и адвокатов, в чем чаще всего ошибаются россияне при разводе и как этого избежать.
Делить неделимое
По российскому закону, после развода совместно нажитое в браке имущество считается общим, если не доказано иное или нет брачного контракта. Также доли могут быть изменены по решению суда, если есть несовершеннолетние дети. Но не все подлежит разделу. По российскому законодательству, нельзя претендовать на:
- имущество, полученное супругами в браке по безвозмездным сделкам (например, если оформлен договор дарения);
- имущество, приобретенное одним из супругов по наследству;
- имущество, которым супруг владел до регистрации брака (однако в суде придется подтвердить, что гражданин приобрел и владел имуществом еще до заключения брачных отношений);
- личные вещи индивидуального пользования (например, одежда, обувь);
- вещи, купленные детям (при разводе это имущество остается с тем супругом, который будет проживать с ребенком);
- банковские вклады, открытые на несовершеннолетних детей.
Но есть исключение. Если речь идет о предметах роскоши, к которым относятся драгоценности, антикварные изделия, произведения искусства, уникальные вещи, всевозможные коллекции, то при разводе это тоже придется делить. По закону данные вещи входят в состав общей собственности супругов, и неважно, для кого они за счет общих средств приобретались и кто ими пользовался.
«Когда семья получает подарки, например от родителей на семью, то при разводе их трудно персонализировать, — говорит адвокат Ольга Самарина. — Суды и Семейный кодекс говорят: нужно доказать, что подарки, которые человек хочет оставить себе, были вручены именно ему. Поэтому всем всегда советую, особенно если подарок дорогостоящий, оформлять факт передачи презента документально — с договором дарения и актом приема-передачи. Это снижает риски, если вторая половина или кто-то из родственников захотят забрать подарок себе».
Не учитывать возраст
В некоторых случаях закон вообще не разрешает разводиться. Например, без согласия жены муж не имеет права подавать на расторжение брака, если выясняется, что супруга беременна. То же самое касается первого года жизни с момента рождения малыша. Но если сама женщина хочет развестись, то она может сделать это, будучи беременной либо имея ребенка любого возраста. По ее инициативе брак будет расторгнут.
Упускать алименты
При разводе с родителя на ребенка могут взыскиваться алименты как в процентном соотношении к заработку, так и в твердой денежной сумме. Но мало кто знает, что возможны оба эти способа одновременно. Если сумма алиментов в процентах слишком мала, можно пойти в суд и потребовать алименты в твердой денежной сумме.
«В суде можно доказать, что у бывшего мужа есть неофициальный доход, и он гораздо выше того, что тот показывает официально, — говорит адвокат Анна Аржанникова. — Если какие-то доказательства истец не может получить самостоятельно, он может попросить об этом суд. Еще одна частая ситуация, когда мама тратит на содержание детей гораздо больше, чем получает от бывшего супруга. Тут размер твердой денежной суммы определит суд, учитывая максимально возможное сохранение ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств».
Есть еще три категории, которые могут потребовать алименты после развода:
- бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
- нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения им возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы;
- нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака.
И еще один важный совет. Если супруг обещает каждый месяц отдавать какую-то сумму на содержание детей, но обещание дано на словах либо составлено в простой письменной форме, то такое соглашение не имеет юридической силы. Поэтому алименты нужно оформлять в установленном порядке.
Игнорировать маткапитал
Если квартира или дом куплены с использованием материнского капитала, то перед разделом имущества всегда должны быть выделены обязательные доли детей. Эти доли являются неприкосновенными, перейдут детям при любых обстоятельствах и не делятся между супругами — так закон защищает несовершеннолетних от риска остаться на улице. Поэтому разделу после развода будет подлежать не весь объект недвижимости, а только те доли, которые остались у родителей.
Объект делится так: выделяются обязательные доли детей пропорционально вложенным деньгам, и оставшаяся квартира распределяется обычно пополам между супругами.
Манипулировать детьми
С кем после развода останется ребенок? Если родители не нашли ответа на этот вопрос сами, то решать будет суд. Он учтет мнение детей. В суде заслушивают их с 10-летнего возраста, а до этого срока с детьми работают, как правило, через психологов. Но не факт, что ребенка оставят с тем, с кем он хочет. Суд рассмотрит, к кому больше привязан ребенок, какие отношения у него с каждым из родителей, какие есть условия для воспитания несовершеннолетнего у каждой из сторон и так далее. В минус всегда играют психические заболевания родителей, злоупотребление алкоголем и наркотиками, совершение насильственных действий внутри семьи.
«Очень часто ко мне приходят родители, которые в состоянии обиды и стресса пытаются манипулировать ребенком, перетягивать его каждый на свою сторону, — делится опытом адвокат Александр Щербинин. — Но, во-первых, не нужно забывать, что оба родителя имеют равные права на общение с ребенком, если они не лишены своих прав. А во-вторых, лучше постараться не доводить дело до суда: обратиться к психологам, юристам и решить дело по обоюдному согласию. Ребенок, которого опрашивают в суде, испытывает неимоверный стресс. Он стоит перед судьей в ожидании вопроса, боится что-то сказать не так. Травма на всю жизнь! Если суда можно избежать, стоит приложить к этому все усилия».