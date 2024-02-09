Делают погоду: Землю хотят накрыть гигантским зонтиком

«Зонтики» не закроют собой Солнце полностью, а лишь бросят на Землю легкую тень, говорят ученые. По их расчетам, это поможет в течение двух лет снизить средние глобальные температуры на полтора градуса по Цельсию, и этого вполне достаточно, чтобы изменение климата не перешло в неуправляемую стадию. Сейчас разработчики собирают средства на создание прототипа площадью около девяти квадратных метров. По их мнению, это обойдётся примерно в 20 миллионов долларов. Критики проекта заверили, что полноценная реализация этого проекта будет стоить триллионы долларов.