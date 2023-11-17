Дефицит внимания. Психолог рассказала, почему люди мечтают стать блогерами

Уже невозможно представить современный мир без социальных сетей и блогеров. Кто-то быстро перестроился и сделал виртуальное пространство своим главным рабочим местом, а кто-то туда стремится, но никак не может попасть. И те, и другие довольно часто забывают о том, что даже аспирин важно принимать по назначению, потому что он имеет противопоказания и побочные действия. Aif.ru побеседовал с гештальт-терапевтом Еленой Масоловой, чтобы узнать, какие неочевидные проблемы могут игнорировать люди в попытке обуздать виртуального змея.

«Первое, что важно сказать, что не все стремятся стать блогерами, но как показывают опросы среди подписчиков, многие люди мечтают о том, чтобы не только проявиться в публичном пространстве, но и стать знаменитыми», — начала беседу Елена.

Эффект толпы

Одна из причин, по которой многие люди заводят себе страницы в социальных сетях и делают попытки «показать себя» — это плохое осознавание себя и своих потребностей. В таком случае человек идет за толпой. Куда все бегут, туда и он. Это хорошо видно в до сих пор популярной истории «нужно заработать миллионы». Подхваченный волной всеобщей одержимости, человек начинает делать то, чего он не хочет, даже не замечая этого. Он не успевает разобраться, насколько ему это нужно. Только остановившись, он может осознать, что это было не его желание. На самом деле у него достаточно денег и он хотел бы больше отдыхать, а не работать. Блогерство — это такая же история.

Потребность в признании

У многих людей с детства не удовлетворена потребность в признании, потому что родители часто были заняты работой или своими делами. Вместо того, чтобы уделить ребенку пять минут, они могли отмахнуться от него: «Не мешайся. Не путайся под ногами. Я занят». От подобных слов у человека формируется внутренняя неудовлетворенность и непонимание того, насколько его видят, существует ли он. Многие люди, создавая свою страницу в сети или стараясь стать блогером хотя бы на маленькую аудиторию, пытаются удовлетворить именно эту базовую потребность, надеясь ощутить себя видимым и признанным. Таким образом, они неосознанно ищут маму в лице своих подписчиков, чтобы получить то, чего им когда-то не хватило.

Блогерство — это иллюзорная возможность удовлетворить свою потребность в признании родителей. Если внутри человека огромная черная дыра, то никакие подписчики его не спасут. Сколько бы лайков не поставили, сколько теплых слов не написали бы, ему все время будет недостаточно. В таком случае нужна психотерапия. Если же родители были внимательными, но иногда отсутствовали и сеть просто дополнительная возможность быть чуть более заметным, то она может стать целительной.

Душу продам за лайки

Выбирать быть публичной личностью или открыто демонстрировать свою жизнь — это не хорошо и не плохо. Если человек — эксперт, то для него важно быть заметным. Далеко не секрет, что для продвижения своего блога многие люди используют 60% личного контента. Это рабочий инструмент, с помощью которого повышают уровень продаж. Так выглядит сегодняшняя реальность. Но может быть и так, что желание показать свою жизнь связано только с тем, чтобы вызвать у людей зависть или восхищение: «Посмотрите, какой у меня дом, машина, муж, дети». В таких случаях люди часто не замечают, как переходят на интимные подробности или приукрашивают и преувеличивают, выкладывая только красивые картинки. Тогда можно не заметить продажи на высокий чек, но расстраиваться из-за маленького количества комментариев и лайков.

Умная тактика

Главное правило, которое не дает утонуть в пучине публичности — осознавание того, для чего все это делается. Если же человек создал бурную деятельность, не понимая зачем или решил таким образом зарабатывать, но вместо этого страдает от отсутствия лайков и охватов, то стоит задуматься. Для этого можно задать себе несколько вопросов: «Что я на самом деле хочу: лайки или деньги? Для чего я хочу стать блогером? Знаю ли я, что охваты и лайки не гарантируют продажи и прибыль? С какой целью я публично демонстрирую свою жизнь?» Ответы помогут сделать видимым то, что человек не хочет замечать или не осознает. Если выяснится, что нужны именно лайки, то стоит обратиться к психологу, чтобы проработать неудовлетворенную потребность. Либо пойти к живым реальным людям: встретиться с друзьями, съездить к родителям в гости и попросить их вас похвалить. Стоит как можно больше инициировать живого контакта. В другом случае важно выстроить четкую стратегию продвижения, потому что блогерство — это всего лишь часть жизни.

Заметив за собой злорадство и желание похвастаться, стоит обратить взор внутрь себя: «Все ли так прекрасно в личной жизни, что появилось такое желание? Какой процент реальной жизни я показываю на самом деле?» Может оказаться, что это только 20%. В том, что не видно окружающим спрятан муж без работы, дети двоечники и беспросветная депрессия. Так может выглядеть уход от реальности: в жизни творится черти что, но на картинке все прекрасно. Иногда оказывается, что человек заигрался и сам этого уже не замечает. Это происходит тогда, когда исчезает понимание зачем и для чего все это создается.

Темная сторона виртуальной жизни

Неважно в какой человек роли, зрителя или блогера, важно понимать, что публичность, эффект узнавания, близости и любви — это всего лишь иллюзия. Мы никогда не знаем, какой на самом деле человек по ту сторону экрана. Мы знаем его или он знает нас только с той стороны, которая проявлена в сети. Тот, кто следит за чьей-то страницей попадает в заблуждение, что он знает человека и что он ему близок. Но в процессе оказывается, что для публичной личности это абсолютно незнакомый человек. Это односторонний и однобокий контакт, который хорошо работает на узнаваемость и на продажи, но никак не способствует близости и истинному живому контакту, по которому скучает большинство людей. Более осознанные люди видят эти искажения. У менее осознанных возникает телесный дискомфорт и эмоциональное напряжение, которые у них не получается распознать и назвать.

Зашел здоровым, вышел больным

Несмотря на то, что любой человек может зайти в сеть с конкретной целью — это не дает гарантии, что общественная волна не снесет ему голову. Так можно неосознанно ввязаться в борьбу с ветряными мельницами. Еще вчерашний счастливый обладатель собственной страницы или блогер начинает с кем-то конкурировать, тысячу раз в день заходя на чужую страницу. Если посещение виртуального мира стало вызывать внутреннее напряжение, важно себя спросить: «Что сейчас происходит?» Дальше начать собирать факты: «Я замечаю, что часто захожу на страницу конкурента или подруги и после этого у меня портится настроение. Я снимаю сториз день за днем, забывая о своем любимом и о детях». Если нет возможности обратиться за помощью к психологу, то можно заблокировать неприятную страницу, чтобы удержаться от посещения ее и поговорить с близким человеком. Как только мы начинаем проговаривать вслух то, что с нами происходит, нам самим становится намного понятнее. Плюсом может оказаться обратная связь и мнение слушающего.

Любой человек в состоянии отследить причины изменения своего состояния просто задавая себе вопросы, наблюдая за собой или проговаривая свою трудность другому.

Так что там с Блиновской?

Попадая под эффект толпы не каждый может достичь поставленных результатов. Кто-то попал, попробовал, плюнул, сказав, что это не его и пошел дальше. Оказалось, что ему это и не нужно было. Кто-то начинает выискивать изъяны у тех, кто достиг успехов и испытывать по отношению к ним агрессию, подыскивая информацию об их неудачах: «Я же говорила!» Но эта история не про того злосчастного блогера, а конкретно про того, кто злится и не может спокойно жить. Скорее всего, человек очень хочет, чтобы у него тоже получилось, но не может в этом признаться и, в силу каких-то своих внутренних ограничений, не может этого добиться. У кого-то есть внутренний запрет на успешность и публичность, кто-то просто боится стать видимым, потому что раньше это приносило одни неприятности. Кто-то просто не знает рабочий алгоритм действий и не может попросить помощи, думая, что ему откажут. Маркером таких процессов являются сильные чувства. Они же будут мешать попыткам самостоятельно разобраться с бушующими внутренними процессами, потому что это спрятано вне зоны осознавания самого человека и кроме негативных ощущений у него ничего не проявляется. Помочь себе самостоятельно в таком случае практически нереально, лучше обратиться за поддержкой психолога, который поможет не только понять внешний процесс, но и увидеть внутренние ограничения.