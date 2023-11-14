Дайверы засняли подводное землетрясение магнитудой 7.2
Никто не пострадал.
Никто не пострадал.
Издание NewsHub передает, что дайверы из Индонезии запечатлели на видео мощное землетрясение под водой. Эпицентр оказался посреди океана, в море Банда, окружающем острова Малуку, поэтому обошлось без жертв.
Однако явление изрядно напугало авторов ролика: в моменте они попытались удержаться за кораллы. Магнитуда землетрясения оценивается в 7.2.
На видео заметно, как целый косяк рыб уносит в обратном от эпицентра направлении. Однако, неизвестно, сами ли рыбы двигались в том направлении или их унесло волной, как дайверов.
Недавно ученые нашли связь между изменением уровня моря из-за глобального потепления и увеличением риска землетрясений.
Олеся Маевская