Дайверы засняли подводное землетрясение магнитудой 7.2

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-221234880&id=456239062&hd=1&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Издание NewsHub передает, что дайверы из Индонезии запечатлели на видео мощное землетрясение под водой. Эпицентр оказался посреди океана, в море Банда, окружающем острова Малуку, поэтому обошлось без жертв.

Однако явление изрядно напугало авторов ролика: в моменте они попытались удержаться за кораллы. Магнитуда землетрясения оценивается в 7.2.

На видео заметно, как целый косяк рыб уносит в обратном от эпицентра направлении. Однако, неизвестно, сами ли рыбы двигались в том направлении или их унесло волной, как дайверов.

Недавно ученые нашли связь между изменением уровня моря из-за глобального потепления и увеличением риска землетрясений.