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Дайверы сыграли на рояле на дне Байкала

Иркутские дайверы сняли на видео белый рояль на дне Байкала на глубине 15 метров. Музыкальный инструмент там находится очень давно и полностью покрыт тиной и водорослями. Несмотря на это, один ныряльщик даже попытался исполнить композицию на рояле.

По словам специалиста, этот деревянный объект вряд ли навредит экосистеме озера. Больший вред приносят затонувшие автомобили и их покрышки, рыболовные сети, пластиковые отходы и другой мусор, находящийся в воде.

Анна Морозова