Дайверы сыграли на рояле на дне Байкала

Иркутские дайверы сняли на видео белый рояль на дне Байкала на глубине 15 метров. Музыкальный инструмент там находится очень давно и полностью покрыт тиной и водорослями. Несмотря на это, один ныряльщик даже попытался исполнить композицию на рояле.