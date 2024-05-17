Дайверы сыграли на рояле на дне Байкала

По словам специалиста, этот деревянный объект вряд ли навредит экосистеме озера. Больший вред приносят затонувшие автомобили и их покрышки, рыболовные сети, пластиковые отходы и другой мусор, находящийся в воде.
Анна Морозова
Иркутские дайверы сняли на видео белый рояль на дне Байкала на глубине 15 метров. Музыкальный инструмент там находится очень давно и полностью покрыт тиной и водорослями. Несмотря на это, один ныряльщик даже попытался исполнить композицию на рояле.
По словам специалиста, этот деревянный объект вряд ли навредит экосистеме озера. Больший вред приносят затонувшие автомобили и их покрышки, рыболовные сети, пластиковые отходы и другой мусор, находящийся в воде.
Анна Морозова