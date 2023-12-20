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14:58 (мск), источник: Газета.Ру

Дайвер рассказал, что дружит с 5-метровой тигровой акулой 22 года

Дайвер из Флориды рассказал, что 22 года дружит с пятиметровой тигровой акулой, пишет Oddity Central.

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Источник: Freepik

Джим Абернети и акула Эмма впервые встретились в 2001 году, когда он вытащил у нее изо рта рыболовный крючок, и с тех пор они неразлучны. Каждый раз, когда мужчина погружается в воду на Багамах, рыба подплывает к ему и трется головой в знак благодарности.

«Она такая любящая и ласковая. Это не безмозглый монстр-людоед, а разумное существо, такое же, как кошки и собаки», — уверен Джим.

Эмма приплывает к Джиму каждый раз и узнает его даже без специального оборудования. Несмотря на то, что акула с легкостью может перекусить мужчину пополам, Абернети уверен, что она его никогда не тронет.

«Одна из лучших вещей, которые со мной случились, — это открытие нежной стороны акул», — поделился американец.

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