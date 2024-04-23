Дай за пять! Как первая советская пятилетка переломила жизнь страны

Судя по всему, такая откровенность — о возможной войне — была признана нецелесообразной. И потому в третьем проекте (утверждённом), опять нет ни слова ни об обороне, ни о возможности перевода экономики на военные рельсы. Тем не менее отрасли группы «А», то есть тяжёлая промышленность, топливное направление, металлургия, станкостроение, машиностроение, оказывались в явном приоритете. На них выделялось примерно три четверти всех капиталовложений. Кроме того, третий том этого проекта был посвящён экономическому районированию. Согласно выкладкам разработчиков, доля производственных фондов промышленности западных и центральных регионов к концу первой пятилетки должна была уменьшиться с 65 до 54%. А вот доля, например, Уральского района, наоборот, возрасти — с 4 до 11%. И в ходе следующих пятилеток «дрейф» советской промышленности на восток лишь ускорялся…