Дантист перед хирургом. Врач объяснила, зачем проверяют зубы до операции

Когда вы готовитесь к какой-то либо плановой операции и сдаете все необходимые анализы, вам в голову может не прийти, что нужно обязательно посетить стоматолога. И зря. Врач-стоматолог Татьяна Сумцова рассказала aif.ru, почему так важен осмотр полости рта перед плановыми операциями.
Обычно перед плановой операцией всем пациентам выдается список анализов, которые необходимо сделать. Также там перечислены врачи, у которых может потребоваться предварительная консультация. Это может быть, например, кардиолог, который должен определить список рисков, если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистые системой.
Состояние полости рта и посещение стоматолога, увы, в этот список врачей не входит. Даже если пациент по утрам во время чистки зубов замечает кровоточивость десен, он не думает, что из-за этого стоит отменять операцию, например, на ноге. Также ему не приходит в голову, что перед каким-то хирургическим вмешательством стоит вылечить кариес и поставить пломбы.
Между тем состояние полости рта играет важную роль в медицинских процедурах. Рассмотрим, какие заболевания могут повлиять на безопасность и успешность операций.
Кариес и периодонтит
Наличие кариеса или периодонтита у пациента увеличивает риск развития инфекционных осложнений во время хирургического вмешательства. Воспалительные процессы в зубах и деснах могут привести к инфицированию раны и затруднить ее заживление.
Стоматиты и язвы полости рта
Патологии слизистой оболочки рта, такие как стоматиты и язвы, могут быть источником бактериальной инфекции, А это, в свою очередь, может привести к осложнениям уже после хирургического вмешательства.
Абсцессы и гнойные образования
Наличие абсцессов в области зубов и десен требует предварительного лечения, иначе риск распространения инфекции во время операции значительно увеличивается. Даже если врач, который отвечает за плановую операцию, ничего не спросил у вас о существовании таких проблем, вы должны сами сообщить ему об этом.
Гингивит и пародонтоз
Воспалительные заболевания десен, такие как гингивит и пародонтоз, могут ухудшить общее состояние здоровья и способствовать возникновению серьезных осложнений в периоперационном периоде.
Подводя итог, можно смело утверждать, что профилактический осмотр и лечение стоматологических проблем до операции не только уменьшают риск осложнений во время медицинских процедур, но и способствуют успешному реабилитационному периоду пациента. Поэтому если у вас есть хоть какие-то проблемы с полостью рта — даже если это легкая кровоточивость десен, вы должны предупредить об этом и получить консультацию в том числе стоматолога.