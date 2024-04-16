Дантист перед хирургом. Врач объяснила, зачем проверяют зубы до операции

Подводя итог, можно смело утверждать, что профилактический осмотр и лечение стоматологических проблем до операции не только уменьшают риск осложнений во время медицинских процедур, но и способствуют успешному реабилитационному периоду пациента. Поэтому если у вас есть хоть какие-то проблемы с полостью рта — даже если это легкая кровоточивость десен, вы должны предупредить об этом и получить консультацию в том числе стоматолога.