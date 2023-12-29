Данилов день. Что можно и что нельзя делать 30 декабря 2023 года

Даниил происходил из знатного иудейского рода. Он жил в VI—V вв.еках до нашей эры. Вместе с соплеменниками он оказался в плену у вавилонского царя Навуходоносора, когда тот завоевал Иерусалим. Но плен не был заточением и в Вавилоне он получил образование, а потом даже занял должность при царе. Он был толкователем снов — сначала при дворе Навуходоносора, потом Кира и Дария. Однажды на пиру у царя Валтасара Даниил истолковал внезапно появившиеся на стене слова. Они гласили, что сам Валтасар вскоре умрет, а его царство будет разделено между персами и мидянами. В ту же ночь Валтасара убили, и Вавилон пал. Позже Даниил предрек приход Мессии.
Известный эпизод из жизни Даниила — чудесное спасение от львов. Царь Дарий хотел сделать Даниила начальником над многим вельможами и управителями, чем те были недовольны. Они уговорили Дария издать указ, согласно которому любой, кто в течение тридцати дней попросит о чем-либо Бога или человека, кроме царя, будет брошен в львиный ров. Даниил знал об этом, но каждый день не скрываясь молился Богу. И Даниила бросили львам. Но Господь послал ангела, который «заградил пасть львам», и звери не тронули его. Тогда Даниила освободили, а в ров скинули тех вельмож вместе с семьями, и львы не пощадили никого. После такого чуда Дарий велел всем почитать Бога, которому поклонялся пророк.
Даниил, как считается, прожил сто лет. За право называться его гробницей спорят пять мест, среди которых города Киркук (Иран) и Самарканд (Узбекистан).