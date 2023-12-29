Данилов день. Что можно и что нельзя делать 30 декабря 2023 года

Даниил происходил из знатного иудейского рода. Он жил в VI—V вв. еках до нашей эры. Вместе с соплеменниками он оказался в плену у вавилонского царя Навуходоносора, когда тот завоевал Иерусалим. Но плен не был заточением и в Вавилоне он получил образование, а потом даже занял должность при царе. Он был толкователем снов — сначала при дворе Навуходоносора, потом Кира и Дария. Однажды на пиру у царя Валтасара Даниил истолковал внезапно появившиеся на стене слова. Они гласили, что сам Валтасар вскоре умрет, а его царство будет разделено между персами и мидянами. В ту же ночь Валтасара убили, и Вавилон пал. Позже Даниил предрек приход Мессии.