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Дамское. Врач объяснил, почему аутоиммунные болезни чаще бывают у женщин

Аутоиммунными недугами сегодня страдает до 10% людей трудоспособного возраста. При этом из пяти заболевших четверо — женщины и лишь один — мужчина. Почему?
Источник: Freepik

Аутоиммунные заболевания — это такие болезни, при которых иммунитет, задача которого защищать организм от внешних угроз, начинает атаковать здоровые органы и ткани собственного организма. При этом у женщин такие проблемы возникают чаще, чем у мужчин. В чем причина? Об этом aif.ru рассказал научный руководитель Института ревматологии им. В. А. Насоновой академик РАН Евгений Насонов.

Эстрогены — женские половые гормоны — стимулируют иммунную систему. Благодаря этому женщины дольше живут и лучше адаптируются к факторам окружающей среды. Однако обратной стороной повышенной активности иммунной системы является предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям. Андрогены — мужские половые гормоны — обладают противоположным действием.

Аутоиммунные заболевания считаются главной причиной преждевременной женской смертности до 65 лет.

В частности потому, что пациенты с аутоиммунными заболеваниями находятся в группе «сердечного риска» — вероятность развития у них сердечно-сосудистой патологии в 1,5−3,5 раза выше, чем у здоровых пациентов.

Кроме того, болезни сердца и сосудов у человека с аутоиммунным заболеванием невозможно предотвратить с помощью традиционных мер профилактики (снижения веса и артериального давления) и возникают они раньше обычного — до 45-летнего возраста.