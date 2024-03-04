Дамское. Врач объяснил, почему аутоиммунные болезни чаще бывают у женщин

Аутоиммунные заболевания — это такие болезни, при которых иммунитет, задача которого защищать организм от внешних угроз, начинает атаковать здоровые органы и ткани собственного организма. При этом у женщин такие проблемы возникают чаще, чем у мужчин. В чем причина? Об этом aif.ru рассказал научный руководитель Института ревматологии им. В. А. Насоновой академик РАН Евгений Насонов.