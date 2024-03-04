Дамское. Врач объяснил, почему аутоиммунные болезни чаще бывают у женщин

Аутоиммунные заболевания — это такие болезни, при которых иммунитет, задача которого защищать организм от внешних угроз, начинает атаковать здоровые органы и ткани собственного организма. При этом у женщин такие проблемы возникают чаще, чем у мужчин. В чем причина? Об этом aif.ru рассказал научный руководитель Института ревматологии им. В. А. Насоновой академик РАН Евгений Насонов.
Эстрогены — женские половые гормоны — стимулируют иммунную систему. Благодаря этому женщины дольше живут и лучше адаптируются к факторам окружающей среды. Однако обратной стороной повышенной активности иммунной системы является предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям. Андрогены — мужские половые гормоны — обладают противоположным действием.
Аутоиммунные заболевания считаются главной причиной преждевременной женской смертности до 65 лет.
В частности потому, что пациенты с аутоиммунными заболеваниями находятся в группе «сердечного риска» — вероятность развития у них сердечно-сосудистой патологии в 1,5−3,5 раза выше, чем у здоровых пациентов.
Кроме того, болезни сердца и сосудов у человека с аутоиммунным заболеванием невозможно предотвратить с помощью традиционных мер профилактики (снижения веса и артериального давления) и возникают они раньше обычного — до 45-летнего возраста.