Далай-лама назвал телеоператора толстым и посоветовал сесть на диету

Далай-лама XIV родился на Тибете в 1935 году. В 1937 году его признали реинкарнацией предыдущего Далай-ламы, в 1940-м он был возведен на престол. Далай-лама считается духовным лидером последователей тибетского буддизма. В 1989 году он получил Нобелевскую премию мира за просветительскую и миротворческую деятельность.