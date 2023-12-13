Daily Mail: Стоунхендж могут исключить из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

Человечество всерьез беспокоится за многие исторические сооружения, и не без оснований. Построенный без цемента каменный город Мачу-Пикчу погружается на сантиметр в землю каждый месяц. Из-за эрозии медленно разрушается пещерный город Уплисцихе в Грузии. А иногда наследию наносят вред вандалы, такие, как турист Иван, испортивший стену Колизея.

Оказалось, что и всемирно известный Стоунхендж, который мог служить древним британцам гигантским солнечным календарем, в ближайшее время может постигнуть незавидная судьба. Самый фотогеничный мегалит Европы подумывают исключить из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. А всё из-за планов на строительство автодорожного туннеля неподалеку от достопримечательности.

Возможность исключения Стоунхенджа из списка ЮНЕСКО обсуждали в Высоком суде Англии и Уэльса, куда обратились участники кампании, выступающие против туннеля. По их словам, британское правительство поступило иррационально, когда затеяло неподалеку от памятника строительство стоимостью 1,7 миллиарда фунтов стерлингов. Защитники Стоунхенджа настаивают на том, что таким образом он вылетит из списка объектов всемирного наследия.

История со строительством туннеля около Стоунхенджа тянется не первый год. Камнем преткновения стало шоссе A303, на котором то и дело появляются заторы. В 2020 году британские власти задумались о туннеле длиной три километра, чтобы разгрузить популярный маршрут и сократить время в пути.

Юристы организации «Спасите объект всемирного наследия Стоунхендж» (SSWHS) уже оспаривали дорожные планы властей, и в 2021 году Высокий суд даже отменял постановление о разрешении на строительство. Но в июле этого года британский Минтранс снова одобрил строительные планы. По версии правительства, необходимость в туннеле и его преимущества «перевешивают вред», в том числе «менее чем существенный вред объектам культурного наследия».

У представителей SSWHS свое видение ситуации. Они считают, что одобренная схема уничтожит около семи гектаров объекта всемирного наследия, это изменение будет «постоянным и необратимым», а главное — разрушит целостность ландшафта.

Почему достопримечательности исключают из списка ЮНЕСКО

Далеко за примерами ходить не надо. В 2021 году Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО исключил из списка объект «Ливерпуль — город мореходов и торговцев». Это шесть участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля, которые стали «свидетельством развития одного из крупнейших в мире торговых центров XVIII—XIX вв. еков». Причиной исключения Ливерпуля из списка ЮНЕСКО стала «необратимая утрата характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность объекта». А всё из-за строительства комплекса Liverpool Waters, который буквально «съел» исторические доки.

Еще раньше, в 2007 году, из списка всемирного наследия ЮНЕСКО собирались исключить долину Эльбы в Дрездене, потому что на ее территории собирались строить мост. Тогда Комитет потребовал от Германии отказаться от планов, попросил придумать альтернативное решение, не нарушающее целостность культурного ландшафта, и дал немецким властям четыре месяца на разработку приемлемого решения, которое в итоге и спасло долину Эльбы.

Слушания по туннелю в Англии должны завершиться на днях, а его судьба (а вместе с ней и участь Стоунхенджа) решится позже.