Цветные фонтаны и пять тысяч роз: как встречали Первомай на ВДНХ в советские годы

С момента своего создания ВДНХ была зеркалом достижений государства во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства. Поэтому Первомай здесь отмечали особенно масштабно и готовились к нему очень тщательно. Праздник всегда совпадал с началом весенне-летнего сезона и открытием новых экспозиций. Со всей страны на выставку приезжали миллионы людей, в том числе герои труда, передовики производства. Посещение ВДНХ было для них значимым событием само по себе. Однако 1 мая перед всем коллективом выставки стояла задача сделать этот праздник незабываемым. Именно к этой дате привозили уникальные экспонаты, высаживали цветы и даже досрочно запускали фонтаны. Главной целью было впечатлить гостей.