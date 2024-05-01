Цветные фонтаны и пять тысяч роз: как встречали Первомай на ВДНХ в советские годы

Узнать о советских традициях Первомая, об истории его празднования на территории главной выставки страны, а также об участии ее сотрудников в торжествах можно в музее ВДНХ. Наиболее подробно представлен период с 1954-го по 1970-е годы.
Благодаря статьям периодического издания выставки — газеты «За передовой опыт», а также архивным фото можно понять, как в разные годы украшали праздничные колонны сотрудников ВДНХ. В статье от 30 апреля 1959 года говорится о том, что к празднику сделали 350 букетов, а также о том, что украшать колонну ВДНХ на первомайской демонстрации будут ветви цветущих яблонь, вишен, миндаля, крупные распустившиеся розы. Кроме того, в архиве сохранились уникальные фотографии с образцами художественного оформления первомайской колонны в 1954 году.
С момента своего создания ВДНХ была зеркалом достижений государства во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, науки, культуры, искусства. Поэтому Первомай здесь отмечали особенно масштабно и готовились к нему очень тщательно. Праздник всегда совпадал с началом весенне-летнего сезона и открытием новых экспозиций. Со всей страны на выставку приезжали миллионы людей, в том числе герои труда, передовики производства. Посещение ВДНХ было для них значимым событием само по себе. Однако 1 мая перед всем коллективом выставки стояла задача сделать этот праздник незабываемым. Именно к этой дате привозили уникальные экспонаты, высаживали цветы и даже досрочно запускали фонтаны. Главной целью было впечатлить гостей.
Так, в 1960 году в честь 1 Мая «разноцветными струями фонтанов открыли праздничное гулянье на ВДНХ, хотя обычно пуск фонтанов в Москве и Ленинграде происходит не ранее второй половины мая» (газета «За передовой опыт», № 34).
В статье от 29 апреля 1961 года говорится о том, какие экспозиции приготовили для гостей к 1 Мая. Например, коллектив павильона «Химическая промышленность» успешно завершил оформительские работы в павильонах «Кролиководство», «Охота и звероводство», «Машиностроение». А в 1962 году на выставке заново оформили 2833 стенда, завезли 21 378 новых экспонатов. Досрочно завершились работы в павильонах «Садоводство», «Здравоохранение и медицинская промышленность», «Казахская ССР», «Картофель и овощи» и других.
Особое внимание уделяли и цветочному оформлению ВДНХ. Так, в 1961 году на площади Промышленности и у фонтана «Дружба народов» высадили более 50 тысяч луковиц гладиолусов, а в 1962-м — более пяти тысяч роз. В 1975 году территорию выставки оформили особенно торжественно.
«На партере перед главным входом протянулась своеобразная галерея городов-героев. О каждом из них повествуют фотографии и текстовый материал, размещенный на 10-метровых пилонах. Новая оригинальная конструкция перед главным входом — один из главных элементов праздничного оформления выставки. На ее плоскостях красочные плакаты, лозунги и призывы, посвященные Первомаю и Дню Победы», — говорится в публикации газеты «За передовой путь».
Сегодня ВДНХ продолжает многолетние традиции празднования Первомая и стремится сделать этот день запоминающимся и счастливым для миллионов гостей. Посетителей, как и прежде, ждут интересные экспозиции, зеленые аллеи и сады, тысячи распустившихся цветов, великолепные фонтаны и, конечно, множество мероприятий.
Праздник Весны и Труда отмечается во многих странах. В России маевки стали повсеместными с 1897 года, а официальный статус праздник получил в 1918 году. Изначально он назывался Днем Интернационала, а в 1960-х был переименован в День международной солидарности трудящихся. В эту дату проводились яркие демонстрации, миллионы людей выходили на улицы своих городов с флагами, цветами и транспарантами. Частью торжеств были концерты и массовые гуляния.