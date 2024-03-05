Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным пристыковался к МКС

Гребенкин стал четвертым российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре 2022 года на станцию в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла Анна Кикина, а в марте и августе 2023 года — Андрей Федяев и Константин Борисов в составе миссий Crew-6 и Crew-7 соответственно.