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Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным пристыковался к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным в составе экипажа миссии Crew-8 пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Источник: NASA

Стыковка прошла в автоматическом режиме в 02:28 по времени восточного побережья США (10:28 мск).

Гребенкин стал четвертым российским космонавтом, отправившимся на МКС на корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов РФ и США. В октябре 2022 года на станцию в составе экипажа миссии Crew-5 прибыла Анна Кикина, а в марте и августе 2023 года — Андрей Федяев и Константин Борисов в составе миссий Crew-6 и Crew-7 соответственно.

Помимо Гребенкина, в экипаж миссии Crew-8 входят астронавты NASA Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС. Оно подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Подводя итоги 2023 года, Роскосмос проинформировал, что перекрестные полеты планируется проводить по 2025 год.

На МКС вахту в настоящее время несут космонавты Роскосмоса Константин Борисов, Олег Кононенко (спецкор ТАСС на МКС), Николай Чуб, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорел О’Хара, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.