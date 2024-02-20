Cотрудники зоопарка достали из крокодила 70 монет, брошенных посетителями

Тибодо, 36-летний аллигатор, в конце прошлой недели подвергся срочной медицинской операции для извлечения из его желудка 70 монет. Процедура прошла успешно, а ветеринары, пользуясь случаем, рассказали людям, что подобная практика бросания денег в фонтаны в зоопарках может привести к проблемам со здоровьем у животных.