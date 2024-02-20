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Cотрудники зоопарка достали из крокодила 70 монет, брошенных посетителями

В США сотрудники зоопарка достали из крокодила 70 монет, брошенных посетителями, пишет NDTV.
Источник: Omaha's Zoo & Aquarium

Тибодо, 36-летний аллигатор, в конце прошлой недели подвергся срочной медицинской операции для извлечения из его желудка 70 монет. Процедура прошла успешно, а ветеринары, пользуясь случаем, рассказали людям, что подобная практика бросания денег в фонтаны в зоопарках может привести к проблемам со здоровьем у животных.

«Хотя процедура, подобная этой, не всегда распространена, это отличный пример того, что наши ветеринары делают каждый день, чтобы обеспечить нашим животным отличный уход», — прокомментировал директор зоопарка Тейлор Яу.

Сообщается, что сейчас аллигатор проходит курс восстановления, после которого снова будет радовать посетителей своим видом.