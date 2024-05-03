Cнявший два последних фильма о Годзилле Вингард задумал новый проект

Снимет его компания A24. Режиссер работает над боевиком с его постоянным соавтором Саймоном Барреттом. Они напишут сценарий к проекту, а Вингард будет его режиссировать. Говорят, что масштаб новой киноленты больше соответствует его ранним работам, которые были оригинальными творениями. Подробности «Натиска» держатся в строгом секрете, но источники описывают его как гонзо-триллер ужасов, съемки которого состоятся этой осенью.