CNN: сокращение фазы медленного сна увеличивает шансы развития деменции

Доцент кафедры психологии и неврологии в Университете Монаша в Австралии Мэтью Пейс опубликовал в журнале JAMA Neurology исследование, которое доказывает влияние фазы медленного сна у человека на развитие деменции. Было обнаружено, что старение мозга напрямую связано с сокращением глубоких стадий сна, пишет CNN.

«Мы обнаружили, что у людей с более выраженным снижением фазы медленного сна с течением времени отмечался наиболее высокий риск развития деменции за последние 17 лет наблюдения», — написал ученый.

Отмечается, что фаза медленного сна важна для здоровья мозга. На этом этапе происходит своеобразная «фильтрация» нежелательных или вредных материалов, среди которых бета-амилоидный белок, характерный для болезни Альцгеймера.

Ранее врач-сомнолог рассказал KP.RU, как научить ребенка просыпаться в школу вовремя. Например, необходимо научить ребенка ложиться спать в одно и то же время, а также перед отходом ко сну проводить гигиенические процедуры.