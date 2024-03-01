Цифровой профиль здоровья человека хотят создать в РФ в рамках нового нацпроекта

Он объяснил, что сейчас появляется все больше маркеров старения, которые информируют о состоянии здоровья человека, а также какими темпами он движется к той или иной болезни, к старости. «Задача заключается в том, чтобы уметь управлять этими маркерами, сделав так, чтобы гармонично все системы человека вместе с одинаковым темпом старели, что обеспечит как раз и активное долголетие, и отсутствие всяких преждевременных “поломок”, — объяснил Сергеев.