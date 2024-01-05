Чёрная дыра внутри Солнца: Пугающее предположение астрофизиков

Астрофизики, в том числе Стивен Хокинг, в своё время высказывали такое соображение — в первые минуты после Большого взрыва Вселенная была гораздо меньше в размерах, чем сейчас: уже за первую же секунду её должны были наводнить только что образовавшиеся протоны, нейтроны и прочие составные части понятной нам материи. В течение 20 минут, по всем расчётам, Вселенная уже заполнилась полноценными атомами водорода и даже гелия. Таким образом, новорождённая Вселенная была чрезвычайно плотным скоплением вещества.

И это рождает подозрения, что в таких условиях донельзя плотно «упакованное» в ней вещество повсеместно «схлопывалось» в крошечные, так называемые первичные чёрные дыры. Они, по мнению физиков, могли иметь массу, скажем, астероида, а размеры при этом — даже и микроскопические. Более того, предполагалось, что они-то и представляют собой ту самую невидимую тёмную материю, которая в несколько раз массивнее видимой и создаёт «каркас», удерживающий галактики от распада.

Если эти первичные чёрные дыры существуют, то, в общем-то, ничто не мешает им «болтаться» не только где-то в межзвёздном пространстве, но и внутри газовых туманностей, в которых формируются новые звёзды. Таким образом, может возникнуть звезда с маленькой чёрной дырой внутри. А вдруг такая «изюминка» и в наше Солнце угодила? Что бы тогда было? Вот это учёные и решили проверить, смоделировать. Они рассчитали, как бы выглядело наше Солнце сейчас, то есть через 4,6 миллиарда лет после своего появления во Вселенной, при наличии в нём чёрной дыры различных габаритов. И в числе прочего «представили себе» чёрную дыру, которая к настоящему моменту разрослась до массы примерно в три Марса.

И оказалось, что в таком случае мы с вами в целом и не заметили бы никакой разницы между Солнцем с ней внутри или без неё. Во всяком случае, конкретно сейчас звезда выглядела бы как совершенно нормальная для своей массы и возраста. Но судьба её была бы, конечно, совсем иной. Всего через 100 миллионов лет она бы резко потускнела, потому что маленький пожиратель в ядре свёл бы на нет дающие энергию термоядерные реакции. Потом основным источником энергии стала бы сама чёрная дыра: перед тем как «упасть» в неё, вещество начинает носиться вокруг с огромной скоростью и создаёт яркое излучение, поэтому у чёрных дыр столь великолепные «нимбы», так называемые аккреционные диски.

Так вот, эта аккреция вещества нагревала бы Солнце гораздо сильнее, чем тот термоядерный реактор, который работает в её ядре. Как результат — солнечная мантия принялась бы раздуваться и звезда к сегодняшнему дню была бы красным гигантом, который почти наверняка бы дорос до пределов орбиты Меркурия и съел бы его. А если бы чёрная дыра в Солнце сейчас была тяжелее трёх Марсов, то всё это уже произошло бы к настоящему времени. Соответственно, при наличии людей на Земле астрофизики бы обязательно задались вопросом: а с чего это Солнце так раздулось в ещё молодом для него возрасте?