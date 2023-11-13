Чудотворцы Косма и Дамиан. Что можно и чего нельзя 14 ноября 2023 года?

Кто такие Дамиан и Косма?

Братья Дамиан и Косма жили в III веке в Риме и были врачами. По преданию, братья в раннем детстве потеряли отца — тот скончался от скоротечной и неизвестной болезни пообещали Богу посвятить себя медицине. За что им был дан дар исцеления. Лечили они эффективно и бесплатно. Властитель города послал за ними воинов. Они не смогли найти братьев и схватили других христиан. Тогда Дамиан и Косма добровольно пришли на суд, где отказались отречься от веры. По молитве святых, императора поразила болезнь. Люди, увидевшие это, уверовали во Христа, а сам правитель умолял братьев исцелить его, обещая обратиться в истинную веру. Дамиан и Косма исцелили императора, после чего их отпустили на свободу. Смерть же они приняли от рук своего учителя — старый доктор позавидовал успеху своих учеников и отравил их.

Кто такие мученицы Кириена и Иулиания?

Кириена и Иулиания пострадали за веру в начале IV века, когда Римской империей правил Максимиан Галерий, известный гонениями на христиан. Их схватили и принуждали отречься от Христа, но все было тщетно. Тогда правитель приказал остричь Кириену, раздеть до гола и так водить по улицам. А потом ее вместе с Иулианией сожгли на костре.

Что можно делать 14 ноября 2023 года?

— Отличный день для свадьбы.

— Принято готовить и накрывать богатый обед, особенно — если в доме есть девушки на выдане. Тогда угощение должны готовить они.

— Важно, чтобы на столе было блюдо из курятины.

— Пригласите родственников, с которыми находитесь в затяжном конфликте, к себе домой на ужин.

— Принято раздавать милостыню.

— Важно не отмахиваться от всех идей, которые приходят в голову в этот день — они могут быть очень полезными.

Чего нельзя делать 14 ноября 2023 года?

— Нельзя смотреть в глаза тому, кому даете деньги.

— Нельзя ссориться с ближними.