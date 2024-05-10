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Что значит «затрапезный вид»?

У фразы есть две версии происхождения.

Источник: Агентство «Москва»

Согласно «Толковому словарю русского языка» под редакцией Дмитрия Ушакова, у слова «затрапезный» два значения. В первом случае оно означает действие, совершающееся за трапезой, например, затрапезная беседа. Второе значение слова — будничный, домашний, повседневный, например, затрапезный халат.

Отсюда и две версии происхождения фразеологизма. Первая связана со словом «трапеза», которое в переводе с греческого языка означает «стол». «Когда-то в духовных училищах и семинариях дети бедного провинциального духовенства ходили в старых, потертых халатах. Именно за трапезами можно было увидеть множество таких одежд, получивших название “затрапезных”», — пишет журнал «Вокруг света».

Вторую версию связывают с именем Ивана Затрапезнова — предпринимателя, получившего от Петра I фабрику «в поощрение способностей и полезной деятельности». Он развернул производство на ярославской текстильной мануфактуре, которая быстро приняла его красочную фамилию в качестве «бренда».

«Фабрика выпускала материю под названием “пестрядь”, или “пестрядина”, в народе прозванную “затрапезом”, “затрапезником”. Эта грубая дешевая ткань из пеньки (конопляного волокна) годилась для обивки тюфяков, шитья халатов и шаровар. Похожий на голландский тик (материю для подушек), затрапез был пестрым или в синюю полоску и носил еще несколько названий в зависимости от вида плетения: “погоняйка”, “путанка”, “тяжина”, “скворцовая”, “наволочная”. Вот из этого затрапеза и шили одежду», — сообщает издание.