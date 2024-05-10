Что значит «затрапезный вид»?

«Фабрика выпускала материю под названием “пестрядь”, или “пестрядина”, в народе прозванную “затрапезом”, “затрапезником”. Эта грубая дешевая ткань из пеньки (конопляного волокна) годилась для обивки тюфяков, шитья халатов и шаровар. Похожий на голландский тик (материю для подушек), затрапез был пестрым или в синюю полоску и носил еще несколько названий в зависимости от вида плетения: “погоняйка”, “путанка”, “тяжина”, “скворцовая”, “наволочная”. Вот из этого затрапеза и шили одежду», — сообщает издание.