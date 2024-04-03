Что значит «не обессудь»?

В современном языке его часто используют в качестве извинения или предупреждения о возможных неудобствах или неприятностях, которые могут возникнуть из-за действий говорящего. Например, если кто-то просит об одолжении, он может сказать: «Не обессудь, если я попрошу тебя о еще одной услуге». Это означает, что говорящий понимает, что его просьба может вызвать неудобства для слушающего, и заранее извиняется за это.