Что значит белый налет на мёде

Если мёд хранился при температуре от + 14 до + 25 градусов и при влажности воздуха 70% — 80%, то белый налет свидетельствует о высоком качестве продукта и его зрелости. Однако он может появиться и в случае, если мёд хранили при низких температурах, а потом поместили в температуру 20−25 градусов выше ноля: если в таком продукте изначально была повышена влажность, после появления налета он в скором времени забродит. Об этом писал журнал «Пчеловодство».