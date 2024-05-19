Что значит белый налет на мёде

Мёд — долгожитель среди продуктов. Одна банка может годами храниться в доме, не теряя вкуса. Однако так ли верно, что продукт можно считать вечным и с ним ничего не произойдет — в этом разбирался aif.ru.
Как рекомендуется хранить мед?
В России действует специальный стандарт, который устанавливает сроки хранения для натурального меда в производственной упаковке — ГОСТ Р 54644−2011. Если мед помещен в герметичную емкость, то его можно хранить два года, если же продукт просто плотно укупорен, но не герметично, то срок хранения сокращается до одного года. Оптимальная температура хранения меда — до +20 градусов без воздействия прямых солнечных лучей.
Журнал «Пчеловодство» пишет, что в ГОСТе речь идет не о сроках, в течение которых мед можно есть, а о времени, в течение которого не изменятся его физико-химические свойства. То есть по прошествии этого срока мёд можно продолжать есть и использовать при приготовлении пищи.
Если мёд разливается в собственную тару, то банка должна быть тщательно вымыта, высушена и простерилизована. Закрыть емкость нужно плотно — лучше крышкой с уплотнителем.
Как понять, что мёд испортился?
Есть три признака порчи меда — изменение вкуса на кислый, образование белой пены на поверхности и появление белых хлопьев внутри продукта. Каждый из них говорит о том, что мед забродил. Такое возможно, если продукт хранить в месте с повышенной влажностью — мёд способен активно поглощать воду из воздуха, что приводит к нежелательным химическим процессам.
Что значит белый налет на поверхности мёда?
Если мёд хранился при температуре от + 14 до + 25 градусов и при влажности воздуха 70% — 80%, то белый налет свидетельствует о высоком качестве продукта и его зрелости. Однако он может появиться и в случае, если мёд хранили при низких температурах, а потом поместили в температуру 20−25 градусов выше ноля: если в таком продукте изначально была повышена влажность, после появления налета он в скором времени забродит. Об этом писал журнал «Пчеловодство».
Можно ли есть засахаренный мед?
Образование кристаллов глюкозы на поверхности продукта не говорит о его порче — это естественный процесс. Специалисты Роспотребнадзора объясняют, что он характерен для меда, в котором высокое содержание сахара и низкое содержание воды. Избавиться от сахарных частиц можно, перемешав продукт и поместив тару в более теплое место.