Что за звук, который разделяет людей, родившихся до и после 1998 года?
Сети обсуждают звук, который никогда не слышали большинство людей, родившихся после 1998 года, и хорошо помнят представители более старших поколений.
Сети обсуждают звук, который никогда не слышали большинство людей, родившихся после 1998 года, и хорошо помнят представители более старших поколений.
Существует один звук, разделяющий поколения людей. Те, кто родился после 1998 года, скорее всего, с ним не знакомы, а представители более старших поколений должны с легкостью узнать этот сигнал. Об этом заявил в своем ролике тиктокер с ником Стеклянный снайпер, видео стало популярно в Сети и вызвало массу откликов.
Блогер опубликовал в своем ролике этот звук. Это сигнал подключения модема к телефонной линии для обеспечения доступа в Интернет.
Речь идет о коммутируемом доступе к Сети, который появился в 1990-х годах. Он использовался для доступа в Интернет путем подключения модема к домашней телефонной линии через интернет-провайдера. Во время подключения к Сети раздавалась серия звуковых сигналов, обычно длительностью около 30 секунд. При коммутируемом доступе невозможно было одновременно пользоваться телефоном и Интернетом.
«Мы знаем, что новому поколению никогда не придется терпеть ту борьбу, которую нам пришлось выдержать», — заявил блогер в видео.
В середине 2000-х коммутируемый доступ устарел, и на смену ему пришли широкополосные соединения. Подключение к Интернету стало более простым и быстрым, и звуковые сигналы во время соединения перестали раздаваться.
Многие интернет-пользователи согласились с автором видео в том, что они либо их дети никогда не слышали этих звуков. И, напротив, те, кому приходилось пользоваться коммутируемым доступом к Сети, не забыли ту самую серию звуковых сигналов.