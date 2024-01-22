Что за собаку с шестью лапами нашли в Уэльсе?

Что за собака с шестью лапами?

Это пес породы спаниель, ему всего 11 месяцев. Неравнодушные волонтеры назвали собаку Ариэль из-за двух лишних лап, сросшихся в виде рыбного хвостика. Малыша привезли в ветеринарную клинику, организовали сбор средств и в итоге прооперировали.

Сама операция длилась около двух часов. Уточняется, что прошла она успешно и пес уже может самостоятельно ходить. Кроме того, он много кушает и чувствует себя в целом хорошо. Остальные четыре лапы у него в порядке. Ариэлю даже подыскали хозяев, которые готовы принять в семью необычное животное.

Волонтеры подчеркнули, что к необычной собаке оказались неравнодушны люди из многих стран. По их словам, помощь приходила даже из Австралии. Добровольцы собрали около 1,6 млн рублей, чтобы спасти Ариэля. Оперировал щенка хирург Аарон Латчман. Известно, что из-за наличия двух тазобедренных суставов с одной стороны таз собаки сформировался не так, как нужно. В итоге задняя правая лапа малыша практически не имела мышечного тонуса, и была опасность того, что ее тоже придется удалить.

При осмотре также выяснилось, что у собаки одна почка и есть зачатки формирования дополнительной вульвы. Это является редкостью, так как при такой аномалии (6 лап) у животного был риск других серьезных заболеваний. Но щенку повезло, так как в целом у него отличное здоровье и ему ничего не угрожает.