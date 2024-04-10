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Что за шкала SCORЕ для оценки риска сердечно-сосудистых болезней?

По ней можно понять, разовьется ли у человека болезнь сердца или сосудов в ближайшие 10 лет.

Источник: Freepik

Шкала SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) — это инструмент для оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Она используется для расчета вероятности возникновения сердечно-сосудистых осложнений в течение 10 лет у лиц без клинических проявлений сердечно-сосудистых заболеваний. С помощью этого инструмента медики определяют, каковы относительные и абсолютные риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, принимают решение о назначении препаратов и устанавливают график посещений врача для контроля состояния сердечно-сосудистой системы.

Какие факторы учитывает шкала SCORE?

Шкала SCORE была разработана на основе данных когортных исследований, проведенных в 12 странах Европы, включая Россию. Эти исследования включали более 200 000 участников и позволили определить факторы риска и разработать модель оценки вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний. В перечень факторов, которые влияют на развитие болезней сердца и сосудов, вошли возраст, пол, уровень общего холестерина, уровень систолического (верхнего) давления, факт курения.

Как измерить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний по шкале SCORE?

Об этом подробно «Газете.ру» рассказала профессор, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» им. Е. И. Чазова Минздрава РФ Нана Погосова.

Шкала для оценки риска представляет собой таблицы с клетками зеленого, желтого и красного оттенков — отдельно для мужчин и для женщин, отдельно для курящих и некурящих. Значения слева — это уровень верхнего давления, значения снизу — холестерин. Выбрав подходящую таблицу нужно найти клетку на пересечении показателей давления и холестерина — цифра в ней показывает риск возникновения заболеваний сердца и сосудов в процентах.

Риск менее 5% обычно считается низким, 5−9% — умеренным, 10−14% — высоким, а 15% и выше — очень высоким. При риске 10% и более стоит обратить внимание на своё здоровье и принять меры по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Очень высокий риск (10% и более) требует серьезного внимания и возможно коррекции факторов риска, таких как курение, недостаточная физическая активность, неправильное питание, избыточный вес и т. д.

Может ли реальный риск быть выше, чем показала шкала SCORЕ?

Да, при наличии ряда негативных факторов (хотя бы одного):

  • признаки субклинического атеросклероза по данным УЗИ сонных артерий, электронно-лучевой или мультиспиральной КТ;
  • гипертрофия левого желудочка (по данным ЭКГ или эхокардиографии);
  • раннее развитие сердечно-сосудистых заболеваний у ближайших родственников;
  • снижение уровня холестерина ЛВП, повышение уровень триглицеридов, нарушение толерантности к глюкозе;
  • повышение уровней маркеров воспаления (С-реактивного белка и фибриногена);
  • ожирение и малоподвижный образ жизни.

Об этом сообщает БУ «Окружной кардиологический диспансер “Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии”» на своем сайте.