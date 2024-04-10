Что за шкала SCORЕ для оценки риска сердечно-сосудистых болезней?

Риск менее 5% обычно считается низким, 5−9% — умеренным, 10−14% — высоким, а 15% и выше — очень высоким. При риске 10% и более стоит обратить внимание на своё здоровье и принять меры по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Очень высокий риск (10% и более) требует серьезного внимания и возможно коррекции факторов риска, таких как курение, недостаточная физическая активность, неправильное питание, избыточный вес и т. д.