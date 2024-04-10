Что за шкала SCORЕ для оценки риска сердечно-сосудистых болезней?

Шкала SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) — это инструмент для оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Она используется для расчета вероятности возникновения сердечно-сосудистых осложнений в течение 10 лет у лиц без клинических проявлений сердечно-сосудистых заболеваний. С помощью этого инструмента медики определяют, каковы относительные и абсолютные риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, принимают решение о назначении препаратов и устанавливают график посещений врача для контроля состояния сердечно-сосудистой системы.
Какие факторы учитывает шкала SCORE?
Шкала SCORE была разработана на основе данных когортных исследований, проведенных в 12 странах Европы, включая Россию. Эти исследования включали более 200 000 участников и позволили определить факторы риска и разработать модель оценки вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний. В перечень факторов, которые влияют на развитие болезней сердца и сосудов, вошли возраст, пол, уровень общего холестерина, уровень систолического (верхнего) давления, факт курения.
Как измерить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний по шкале SCORE?
Об этом подробно «Газете.ру» рассказала профессор, заместитель генерального директора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» им. Е. И. Чазова Минздрава РФ Нана Погосова.
Шкала для оценки риска представляет собой таблицы с клетками зеленого, желтого и красного оттенков — отдельно для мужчин и для женщин, отдельно для курящих и некурящих. Значения слева — это уровень верхнего давления, значения снизу — холестерин. Выбрав подходящую таблицу нужно найти клетку на пересечении показателей давления и холестерина — цифра в ней показывает риск возникновения заболеваний сердца и сосудов в процентах.
Риск менее 5% обычно считается низким, 5−9% — умеренным, 10−14% — высоким, а 15% и выше — очень высоким. При риске 10% и более стоит обратить внимание на своё здоровье и принять меры по снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Очень высокий риск (10% и более) требует серьезного внимания и возможно коррекции факторов риска, таких как курение, недостаточная физическая активность, неправильное питание, избыточный вес
Может ли реальный риск быть выше, чем показала шкала SCORЕ?
Да, при наличии ряда негативных факторов (хотя бы одного):
- признаки субклинического атеросклероза по данным УЗИ сонных артерий, электронно-лучевой или мультиспиральной КТ;
- гипертрофия левого желудочка (по данным ЭКГ или эхокардиографии);
- раннее развитие сердечно-сосудистых заболеваний у ближайших родственников;
- снижение уровня холестерина ЛВП, повышение уровень триглицеридов, нарушение толерантности к глюкозе;
- повышение уровней маркеров воспаления (С-реактивного белка и фибриногена);
- ожирение и малоподвижный образ жизни.
Об этом сообщает БУ «Окружной кардиологический диспансер “Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии”» на своем сайте.