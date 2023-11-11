Что за рецепт мясных биточков писателя Владимира Набокова?
Утончённая проза Владимира Набокова может создать впечатление, что и в кулинарии он предпочитал изысканные блюда с изящными названиями.
Утончённая проза Владимира Набокова может создать впечатление, что и в кулинарии он предпочитал изысканные блюда с изящными названиями.
В реальности же всё обстояло наоборот. Писатель говорил: «Я неприхотлив в еде, ни за что не променяю мою любимую яичницу с ветчиной на меню, в котором тьма опечаток!». Если верить его письмам жене, уехавшей в 1926 году из Берлина на лечение, Набоков питался довольно однообразно. Вечером — продукты мясной гастрономии, которые он называет «мясиками»: «Ужинал при участии мясиков и двух сосисок». А в обедах среди прочего регулярно упоминаются биточки: «Обедал: битки с фаршированными томатами…». Судя по всему, это были цвибельклопсы — вкусные, но дешёвые биточки немецких скупердяев, где лука, жира и сухарей больше, чем мяса.
Ингредиенты. Для фарша: говядина 2-го сорта (плечо, пашина — 700 г), сало (90 г), лук (700 г), соль, перец по вкусу. Для льезона и панировки: яйцо (1 шт.), молоко (50 г), сухари панировочные (60 г), лук (50 г), масло для жарки (50 г).
Приготовление. Лук мелко нашинковать и спассеровать. Мясо и сало пропустить через мясорубку, добавить лук, соль и перец, хорошо вымесить фарш. Сформовать биточки. Лук натереть на тёрке, отжать и смешать с панировочными сухарями. Слегка взбить яйцо с молоком. Обмакнуть биточки в льезон, затем панировать в сухарно-луковой смеси и жарить с двух сторон до румяной корочки. До готовности 20−25 минут доводить в духовке, разогретой до 180.