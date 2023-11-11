Что за рецепт мясных биточков писателя Владимира Набокова?

В реальности же всё обстояло наоборот. Писатель говорил: «Я неприхотлив в еде, ни за что не променяю мою любимую яичницу с ветчиной на меню, в котором тьма опечаток!». Если верить его письмам жене, уехавшей в 1926 году из Берлина на лечение, Набоков питался довольно однообразно. Вечером — продукты мясной гастрономии, которые он называет «мясиками»: «Ужинал при участии мясиков и двух сосисок». А в обедах среди прочего регулярно упоминаются биточки: «Обедал: битки с фаршированными томатами…». Судя по всему, это были цвибельклопсы — вкусные, но дешёвые биточки немецких скупердяев, где лука, жира и сухарей больше, чем мяса.