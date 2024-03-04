Что за принцип гарвардской тарелки для здорового питания?

В преддверии летнего сезона многие задаются вопросом: «как привести в порядок фигуру?» Ответов на этот вопрос можно найти тысячи, но среди вариантов здорового питания и диет выделяется метод «гарвадской тарелки». Только одно название обещает, что метод придуман лучшими умами, ведь всем известно, что Гарвард — сильнейший университет. Ведь не даром 75 лауреатов Нобелевской премии были связаны с Гарвардским университетом как студенты, преподаватели или сотрудники.
Давайте разберемся вместе, что же такое «гарвардская тарелка».
В 2011 году в Гарварде задумались на тему здорового питания. Их интересовал простой способ, который можно легко объяснить студентам и профессорам. При этом, было решено не тратить время на долгие лекции по питанию, вот тогда-то и появился доступный метод — тарелка, как руководство по правильного питанию.
Как выглядит гарвардская тарелка?
На завтрак, обед и ужин, в рацион (в тарелку) должны входить овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, белок, полезные масла и вода.
Овощи и фрукты должны занимать половину тарелки, при этом овощей должно быть побольше. Но при этом, картофель не входит в этот список, так как по своему воздействию на организм он скорее входит в раздел круп и макарон.
Четверть тарелки должны занимать цельнозерновые: цельная пшеница, ячмень, киноа, овсянка, гречка, неочищенный рис. Еще четверть тарелки — белки. Туда входит рыба, курица, фасоль и орехи. Именно их в Гарварде считают здоровыми и разнообразными источниками белка. Количество красного мяса лучше ограничить, а употребление бекона и сосисок лучше сократить до минимума.
Важно использовать растительные масла: оливковое, кукурузное, подсолнечное и арахисовое. А вот майонез, маргарин и жир для фритюра убираем совсем.
Пьем воду, кофе и чай. Сладкие напитки проходят мимо, молоко и молочные продукты разрешены в количестве одной-двух порций в день.
Конечно же, ко всему важно прибавить физическую активность. Минимум 30 минут прогулок в день — и ваше самочувствие на высоте.
Диетолог Дина Мухамедишина считает, что соблюдение этих рекомендаций не только поможет похудеть, но и поспособствует общему улучшению состояния человека.
Принципом «гарвардской тарелки» остается не количество пищи, а ее качество.
Эксперт по эндокринологии и диетологии из Клиники лечебного питания, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Юргита Вараева рассказала, что нет как таковых понятий, как «здоровые» и «нездоровые» продукты.
«Это образные понятия. Однако можно сказать, что на полезные качества влияет в первую очередь состав, содержание и сочетание микронутриентов. Чем больше витаминов и минеральных веществ, тем, как правило, полезнее продукт», — считает Вараева.