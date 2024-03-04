Что за принцип гарвардской тарелки для здорового питания?

В преддверии летнего сезона многие задаются вопросом: «как привести в порядок фигуру?» Ответов на этот вопрос можно найти тысячи, но среди вариантов здорового питания и диет выделяется метод «гарвадской тарелки». Только одно название обещает, что метод придуман лучшими умами, ведь всем известно, что Гарвард — сильнейший университет. Ведь не даром 75 лауреатов Нобелевской премии были связаны с Гарвардским университетом как студенты, преподаватели или сотрудники.