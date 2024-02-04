Что за нашествие огромных пауков на Бали?

Видео Келли собрало более 45 000 комментариев со всего мира всего за один день. «Всего через несколько минут после публикации я взяла телефон, и оно набрало 10 тысяч просмотров, и я подумала: “О, вот и все”», — сказала путешественница, добавив, что от души посмеялась над некоторыми комментариями.