Что за нашествие огромных пауков на Бали?

СМИ сообщают о нашествии огромных пауков на популярный у россиян курорт — индонезийский остров Бали. Поводом стало видео туристки, на котором запечатлены сотни пауков, висящих на огромных паутинах. Блогер назвала это зрелище худшим за всю свою жизнь.
О каком видео идет речь?
Видео опубликовала пользовательница TikTok с ником graces__adventures. За первый же день его посмотрели более 20 миллионов раз. На ролике показаны стены из паутин с бесчисленным числом огромных членистоногих, которые на несколько метров растянулись между проводами линий электропередач и ветвями деревьев.
«Если вы ищете причину не приезжать на Бали, то это она», — заявила автор видео.
Также на ролике показан размер пауков. Блогер поднесла электронные наручные часы к одному из членистоногих из чего стало понятно, что его габариты больше, чем у циферблата.
Где снято видео?
По информации издания New York Post, ролик сняла 33-летняя жительница Великобритании Грейс Келли, когда ехала между Убудом и горой Батур, прямо на границе с деревней Кинтамани.
«Я мельком увидела это, когда мы проезжали мимо, ахнула и попросил водителя развернуться, потому что не могла поверить в то, что увидела», — рассказала женщина.
По словам Келли, стена из пауков тянулась примерно на 20 метров вдоль обочины. Она описала увиденное как «лучшее в мире украшение для Хэллоуина».
«Я просто в ужасе от пауков, но, думаю, благоговейный трепет взял верх, и я поняла, что хочу запечатлеть это, поскольку это было так необычно. Кроме того, они были очень тихими, что меня успокоило. Я не подходила слишком близко», — призналась блогер.
Видео Келли собрало более 45 000 комментариев со всего мира всего за один день. «Всего через несколько минут после публикации я взяла телефон, и оно набрало 10 тысяч просмотров, и я подумала: “О, вот и все”», — сказала путешественница, добавив, что от души посмеялась над некоторыми комментариями.
«Бали был № 1 в моем списке желаний, а теперь это № 99283774748272763647474», — написал один из пользователей.
«Да, как человека с арахнофобией, Бали и Австралия меня не увидят», — говорилось в еще одном комментарии к видео.
«Скажем так — одного паука достаточно, чтобы я перестал ходить в собственную ванную … Так что да, Бали отменяется», — заявил еще один человек после просмотра ролика.
Между тем, как призналась Келли, она приехала на Бали на пять недель, «чтобы сбежать от унылой британской зимы» и полюбила индонезийский остров так сильно, что даже пауки не смогли ее оттолкнуть.
Насколько распространены полчища пауков на Бали?
Автор видео обратилась к пользователям и попросила не пугаться посещения Бали. Она отметила, что большинство путешественников вряд ли столкнутся с полчищами пауков, так как это встречается лишь в отдаленных районах острова.
Ее поддержали некоторые экспатрианты, живущие на Бали.
«Я живу на Бали уже семь лет. Эти пауки обитают только на севере Бали, в районе Бангли, или Кинтамани, недалеко от горы Батур», — заявил один из пользователей.
В ноябре 2021 года в соцсетях распространился похожий ролик с пауками. Он был также снят в деревушке Кинтамани на Бали. На видео можно увидеть полчища членистоногих, раскачивающихся на ветру на своей паутине, которой были оплетены столбы, провода и крыши домов. При этом в ролике показано, что местные жители не обращают внимания на пауков и спокойно занимаются своей повседневной жизнью, разъезжая на скутерах по улицам.
Некоторые пользователи предположили в комментариях, что попавшие на видео пауки — это ткачихи золотых шелковых шаров, не представляющие опасность для человека.