Что за напиток Маотай, которым в Китае угостят Путина?

В Китай прибыл глава РФ Владимир Путин. Он планирует пробыть в стране два дня. Стало известно меню блюд, которыми планируют угостить президента России. Среди прочего, как сообщает ТАСС, крепкий напиток Маотай.
Что за напиток Маотай?
Маотай (Moutai) — крепкий алкогольный напиток из Китая. Он появился во времена владычества династий Цинь и Хань, и обрёл популярность в правление династий Тан (618 — 907 гг. н.э.) и Сун (960−1279 гг. н.э), достиг совершенства во втором тысячелетии новой эры к эпохе Мин и Цин и получил признание во всем мире.
Маотай, в 1949 году был главным напитком на банкете по случаю образования КНР. Этот напиток используют в качестве «дипломатического презента» и официального напитка на значимых банкетах. Это символично, так как в этом году отмечается 75-летие дипломатический отношений между Россией (СССР) и КНР.
Его в России называют премиальной китайской водкой, но по критериям, Маотай ближе к виски или коньяку.
Назвали напиток так, потому что его производили на реке к городе Маотай провинции Гуджоу. Вода берется из этой знаменитой реки и только в определенное время. В окрестностях реки на государственном уровне запрещено строительство любых заводов.
Для сырья используют сорго и пшеницу. При изготовлении этого напитка учитывается лунный календарь — закваска всегда производится строго 5 числа 5 месяца, а сырье для производства закладывается в праздник двойной девятки (традиционный осенний праздник в Китае, который отмечается в девятый день девятого месяца).
Изготовление одной бутылки напитка, начиная от закладывания сырья и заканчивая выходом с завода, занимает пять лет.
Процесс состоит из 30 этапов и 165 технологических звеньев. Крепость напитка — 53 — 58 градусов.