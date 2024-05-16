Что за напиток Маотай, которым в Китае угостят Путина?

Маотай, в 1949 году был главным напитком на банкете по случаю образования КНР. Этот напиток используют в качестве «дипломатического презента» и официального напитка на значимых банкетах. Это символично, так как в этом году отмечается 75-летие дипломатический отношений между Россией (СССР) и КНР.