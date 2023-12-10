Что за многоугольники нашли на Марсе?

На поверхности Марса китайские ученые обнаружили многоугольники непонятного происхождения. По их словам, открытие было сделано на глубине 35 метров с помощью марсохода «Чжужун», который работал на Марсе в 2021—2022 годах.

Что за марсоход «Чжужун»?

Марсоход высадился на Равнине Утопия 14 мая 2021 года. Работы он проводил до 20 мая 2022 года, а после с ним связь прервалась. За это время марсоход проехал около 2 км по дну Равнины — это, кстати, самый большой во всей Солнечной системе ударный кратер (диаметр свыше 3 тысяч км). Здесь тонкая кора и мантия близка к поверхности.

«Чжужун» изучал структуру коры, измерял климатические параметры и в итоге передал 940 гигабайт разнообразных данных.

Какое открытие сделали китайские ученые на Марсе?

Они пришли к выводу, что грунтовые воды под Равниной Утопия сохраняли активность до амазонийского (новейшего) периода геологической истории Красной планеты. Этот период раньше считали холодным и сухим. Но оказалось, что в осадочных отложениях образовались минералы, а для них нужна соленая вода.

Исследователи думают, что минералы сформировались в период активности вулканов. Тогда горячая магма поднималась к поверхности, растопила подземный лед и насытила получившийся раствор солями.

Три миллиарда лет назад эпоха жидкой воды на Марсе закончилась, но ученые не исключают, что на глубине до сих пор остаются высокоминерализованные растворы.

А недавно стало известно о том, что на глубине в 35 метров обнаружены клиновидные полигональные структуры. Из размер составляет до нескольких десятков метров в поперечнике. Марсоход зафиксировал 16 таких многоугольников, что предполагает их широкое распространение под всей Равниной Утопия.

Такие структуры могли образоваться в конце «влажной» эпохи. Это были поверхностные формы рельефа, которые опустились на глубину в результате более поздних геологических процессов.

Ученые думают, что вода ушла из кратера, глиняный осадок на дне высох и потрескался. В трещины попала влага в результате подъема грунтовых вод. При замерзании вода и почва, заполнявшие трещины, работали как клинья. В итоге образовался мелкобугристый рельеф.

3,2−2,9 млрд лет назад погодные условия на поверхности Марса резко изменились: стало сухо и холодно. Исследователи считают, что произошел климатический переворот.

Такие структуры рельефа распространены на Земле, там где многолетняя мерзлота.

Они также связаны с сезонными циклами замерзания — оттаивания.