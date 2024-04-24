Что за метод АККОРД для проверки родинки на меланому?

Меланома — злокачественное новообразование кожи, которое развивается из неконтролируемого роста пигментных клеток меланоцитов, вырабатывающих пигмент меланин, который придает ей определенный цвет и вызывает кожный загар при воздействии солнечных лучей.
Опасность заболевания заключается в том, что меланома может метастазировать в любой орган: в кожу, кости, легкие, головной мозг, почки, а также давать лимфогенные метастазы в регионарные лимфатические узлы. Чаще всего меланому врачи-дерматологи обнаруживают на открытых участках кожи, которые более подвержены воздействию солнечного излучения.
В чему суть метода АККОРД для проверки родинки на меланому?
Для ранней диагностики заболевания разработан специальный алгоритм, который называется АККОРД.
В слове аккорд в виде аббревиатуры зашифрованы признаки изменений родинки, которые нельзя пропустить.
Асимметрия: в большинстве случае у «хороших» родинок бывает симметричная форма, а у опасных невусов — неровные края.
Контур: у «хороших» родинок край имеет четкие и ровные очертания, а у «нехороших» край рваный, с зазубринами.
Кровоточивость: родинка имеет кровяные корочки, кровоточивость в месте пигментации.
Окрас: родинка может отличаться по цвету, иметь темные пятна.
Размер: за короткий срок родинка изменила размер в ширину или высоту.
Динамика: любые изменения внешнего вида родинки не считаются нормой.
Кто подвержен риску меланомы?
В группе риска — люди со светлой кожей, с большим количеством родинок на теле, наличием нескольких родинок диаметром от 6 мм, те, кто в детстве сгорал на солнце, а также те, у кого кто-то из прямых родственников болел меланомой.
Меланома в основном обнаруживается в возрасте от 30 до 60 лет, однако встречается и у более пожилых людей. Средний возраст больных — 52 года, более четверти случаев выявляются у людей в возрасте до 45 лет.
Можно ли удалить меланому?
На ранней стадии возможно полное удаление меланомы. Даже если поражены регионарные лимфатические узлы, все еще остаются шансы на ремиссию.
Новообразования, имеющие признаки перерождения или постоянно травмирующиеся, удаляют безопасными способами: радиоволновыми аппаратами, лазерным и хирургическим оборудованием.
Если обнаружены метастазы, лечение может носить лишь паллиативный характер и направлено на облегчение симптомов, но не на излечение.
Источники: https://maklive.ru. https://new.nmicr.ru.