Что за диета OMAD и чем она опасна для организма?

Она может вызвать дефицит питательных веществ и проблемы со здоровьем. Еда, которую мы едим каждый день, должна включать белок, сбалансированный с цельнозерновыми углеводами, овощами, фруктами и полезными жирами для поддержания здоровья. Соблюдение несбалансированной диеты приведет к дефициту питательных веществ, который, в свою очередь, может привести к ухудшению иммуннитета, усталости и снижению плотности костей, что приводит к остеопорозу.