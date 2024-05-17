Что за диета OMAD и чем она опасна для организма?

Новые диеты появляются часто, и все они нацелены на снижение веса. Однако не все диеты хорошо переносятся. Например, диета «один прием пищи в день» (One Meal a Day — OMAD) стала последней тенденцией.
Что за диета OMAD?
Это тип интервального голодания, при котором вы ничего не едите в течение 23 часов и потребляете все ежедневные калории за один прием пищи, съеденный в течение одного часа.
Есть три правила:
1. В отведенный час вы можете есть все, что хотите, но это должно поместиться на стандартной обеденной тарелке. Ограничений по калориям нет.
2. В течения дня можно пить воду, чай и кофе.
3. Каждый день прием пищи должен быть в одно и то же время.
Сторонники диеты OMAD считают, что длительный период голодания улучшает здоровье и повышает метаболизм. Данную диету недостаточно еще исследовали. Пока в эксперименте приняли участие 11 стройных молодых людей, которые соблюдали принципы диеты 11 дней.
В чем опасность диеты OMAD?
Она может вызвать дефицит питательных веществ и проблемы со здоровьем. Еда, которую мы едим каждый день, должна включать белок, сбалансированный с цельнозерновыми углеводами, овощами, фруктами и полезными жирами для поддержания здоровья. Соблюдение несбалансированной диеты приведет к дефициту питательных веществ, который, в свою очередь, может привести к ухудшению иммуннитета, усталости и снижению плотности костей, что приводит к остеопорозу.
Кроме того, вряд ли результат будет долгосрочным, а еще жесткие ограничения в питании могут привести к нездоровым отношениям с едой, что еще больше затрудняет достижение и поддержание здорового веса.
«Традиционная медицина не одобряет голодание как подходящий вариант для борьбы с лишним весом, а также способ “выведения токсинов” и “достижения просветления”», — отмечает врач Оксана Драпкина.
Как сбросить вес и не набирать?
Важно снижать вес постепенно, а еще поддерживать тип питания в долгосрочной перспективе. Нужно сформировать здоровые привычки, которые сохранятся на всю жизнь.