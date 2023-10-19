Что за блюдо подавали Путину на банкете в Китае?
В перечне блюд банкета значилось рагу, название которого трактуется как «семейное счастье».
В перечне блюд банкета значилось рагу, название которого трактуется как «семейное счастье».
Во время официального обеда в Китае президента России Владимира Путина угощали рагу под названием «Семейное счастье». В меню также были утка по-пекински, говяжья грудинка, пельмени с крабом и другие блюда. На десерт подали мороженое и фрукты. Среди алкогольных напитков гостям предложили китайское красное сухое вино Great Wall 2009 года, а также белое сухое вино Changyu 2016 года и водку Маотай, передает РИА Новости.
Банкет проходил в зале Дома народных собраний, где китайские художники создали мини-панораму, тематически связанную с историей Великого Шелкового пути и современным международным торгово-экономическим сотрудничеством. На золотой скатерти рядом с приборами были выставлены флаги стран, участвующих в инициативе.
Глава государства находился в Китае с двухдневным визитом 17 и 18 октября. Он прибыл в КНР по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Президент России принял участие в церемонии открытия III Международного форума «Один пояс, один путь» и провел ряд двусторонних встреч с коллегами на полях форума.
Рагу «Цюаньцзяфу» (全家福 quánjiāfú) переводится как «семейная фотография», оно состоит из множества ингредиентов. В блюдо входят морские огурцы и ушки, гребешки, рыбные пузыри, голубиные яйца, курица, утка и побеги бамбука. Такое рагу часто подают на высокоранговых банкетах.
Как сообщают китайские СМИ, символ традиционного китайского семейного воссоединения, «Цюаньцзяфу», олицетворяет семейную гармонию и счастье. Богатый выбор ингредиентов, включая рыбу, мясо и овощи, демонстрирует экономическое процветание Китая и достаток его народа и в то же время означает драгоценную дружбу и глубокое сотрудничество между Китаем и его друзьями со всего мира, а также передает дух сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь».
У блюда есть своя легенда. В 200 г. до н. э. император Цинь Шихуанди, прислушавшись к своему премьер-министру Ли Си, сжег книги и устроил большую травлю конфуцианских ученых. Было сожжено бесчисленное количество книг по истории, сотни конфуцианских ученых были заживо погребены. Нескольким из них посчастливилось не умереть. Среди них был ученый по имени Чжу Сянь. Он прятался в горах, голодал, а через несколько лет, когда умер Цинь Шихуанди и на престол взошел Цинь Эр Ши, вернулся в родной город. Своего дома он не нашел. Два года назад случилось наводнение, его жена и дети остались без крова. Охваченный горем, Чжу Сянь решил, что одному на свете бессмысленно оставаться, и прыгнул в реку. В этот момент мимо проходил рыбак, он спас его. Рыбак сказал ученому, что во время наводнения он помог юноше по фамилии Чжу. Увидев, что он честный и искренний человек, он взял его себе в зятья. Рыбак привел Чжу Сяня в свой дом, и тот сразу же узнал своего сына. Рыбак также помог ученому отыскать жену и дочь. Чтобы отпраздновать счастливое воссоединение семьи, он пригласил известного повара, который устроил для семьи Чжу роскошный обед. Среди прочих яств на столе было блюдо под названием «Цюаньцзяфу», которое подразумевает воссоединение семьи, счастье и удачу.