Что за блюдо подавали Путину на банкете в Китае?

У блюда есть своя легенда. В 200 г. до н. э. император Цинь Шихуанди, прислушавшись к своему премьер-министру Ли Си, сжег книги и устроил большую травлю конфуцианских ученых. Было сожжено бесчисленное количество книг по истории, сотни конфуцианских ученых были заживо погребены. Нескольким из них посчастливилось не умереть. Среди них был ученый по имени Чжу Сянь. Он прятался в горах, голодал, а через несколько лет, когда умер Цинь Шихуанди и на престол взошел Цинь Эр Ши, вернулся в родной город. Своего дома он не нашел. Два года назад случилось наводнение, его жена и дети остались без крова. Охваченный горем, Чжу Сянь решил, что одному на свете бессмысленно оставаться, и прыгнул в реку. В этот момент мимо проходил рыбак, он спас его. Рыбак сказал ученому, что во время наводнения он помог юноше по фамилии Чжу. Увидев, что он честный и искренний человек, он взял его себе в зятья. Рыбак привел Чжу Сяня в свой дом, и тот сразу же узнал своего сына. Рыбак также помог ученому отыскать жену и дочь. Чтобы отпраздновать счастливое воссоединение семьи, он пригласил известного повара, который устроил для семьи Чжу роскошный обед. Среди прочих яств на столе было блюдо под названием «Цюаньцзяфу», которое подразумевает воссоединение семьи, счастье и удачу.