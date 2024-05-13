Что за «бактерии-вампиры», которые охотятся на человеческую кровь?

Бактерии могут быть полезными или вредными. Полезные заселяют наш кишечник и создают нужную микрофлору. А вот вредные могут вызвать массу заболеваний, лечить который приходится с применением антибиотикотерапии.
Что за бактерии-вампиры?
Учебные из Университета штата Вашингтон сделали довольно открытие, в котором говорится об обнаружении «бактерий-вампиров». Уточняется, что они смертоносные и охотятся на человеческую кровь.
Бактерии притягиваются к сыворотке — жидкой части крови. При этом они «одержимы» аминокислотой серин, которая содержится в крови человека.
Эти бактерии чаще всего вызывают инфекции кровотока. Авторы исследования отметили три типа опасных бактерий:
- Salmonella enterica, E. coli и Citrobacter koseri. Им нужно меньше минуты, чтобы обнаружить сыворотку и они могут быть смертельными для людей с заболеваниями кишечника.
- Salmonella enterica вызывает острое кишечное инфекционное заболевание. Оно называется сальмонеллезом. Возбудитель инфекции вызывает поражение кишечника, которое проявляется высокой температурой, учащенной дефекацией, спазмами в животе.
- E. coli — это кишечная палочка. Она — анаэробная бактерия, естественный обитатель кишечника человека и теплокровных животных. Кишечная палочка становится опасной, если покидает кишечник и проникает в другие органы и ткани, например, в уретру, мочевой пузырь, брюшную полость.
- Citrobakter — это бактерия, которая вызывает острое инфекционное заболевание пищеварительной системы, сопровождающееся выраженной интоксикацией и обезвоживанием.
Есть и положительный момент: теперь, когда ученые узнали о способности бактерии обнаруживать источник крови, в будущем можно разработать новые лекарства, которые блокируют эту способность.
«Эти лекарства могут улучшить жизнь и здоровье людей с воспалительными заболеваниями кишечника, которые подвергаются высокому риску инфекций кровотока», — уверены авторы.