Что выбрать девятикласснику — школу или колледж

Если школьник испытывает трудности в освоении образовательной программы уже на уровне 9 класса, то, скорее всего, программа 10−11 класса будет для него еще более сложным препятствием, считает Овсянникова. Особенно если ученик демонстрирует низкую мотивацию к учебе.