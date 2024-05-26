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Что выбрать девятикласснику — школу или колледж

Многие ученики и их родители в преддверии окончания 9-го класса встают перед вопросом: идти учиться дальше в 10 и 11 класс или пойти в колледж или техникум. Как определиться с выбором, рассказала эксперт образовательной онлайн-платформы «Инфоурок» Елена Овсянникова.

Источник: РИА "Новости"

Она напомнила, что по Конституции РФ получение основного общего образования является обязательным. При этом закон допускает возможность получения среднего общего образования одновременно с получением среднего профессионального образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего профобразования, поясняет Овсянникова.

«К сожалению, некоторые по-прежнему воспринимают колледж исключительно как место обучения школьников, которые не смогли поступить в 10 класс. Однако сегодня выпускники колледжей по отдельным направлениям подготовки могут быть даже более востребованными и высокооплачиваемыми специалистами, чем выпускники вуза», — уверяет эксперт.

Поэтому выбор в пользу среднего профессионального образования должен быть осознанным решением, а «не средством спасения от безысходности».

Если школьник испытывает трудности в освоении образовательной программы уже на уровне 9 класса, то, скорее всего, программа 10−11 класса будет для него еще более сложным препятствием, считает Овсянникова. Особенно если ученик демонстрирует низкую мотивацию к учебе.

Поэтому для таких учеников возможность получить профессию и начать трудовую деятельность как можно раньше является хорошей альтернативой.

Также обучение в колледже после 9 класса могут выбирать школьники, у которых финансовое положение семьи не позволяет ждать до 11 класса, и есть необходимость начать трудовую деятельность — среднее профессиональное образование позволяет получить подходящую для этого специальность.

Эксперт отмечает, что выпускники колледжа также имеют возможность получить высшее профессиональное образование. Они могут это сделать по направлению, по которому обучались в колледже, или выбрать совсем новое направление подготовки для расширения профессиональной сферы деятельности.