Что важно знать о новом статусе многодетной семьи?

23 января, благодаря новому Указу Президента РФ «О мерах социальной поддержки многодетных семей», на всей территории России многодетными станут признавать семьи на единых условиях. Что будет с теми, кого ранее признали многодетными по другим правилам, как отразится отсутствие дохода из-за ухода за несколькими детьми на получении единого пособия — на эти и другие важные вопросы дал ответы Минтруд в своем телеграм-канале.

Снимают ли статус «многодетная семья», если все дети стали совершеннолетними?

Нет. Как разъяснил Минтруд, семья остается многодетной навсегда, независимо от взросления детей.

Когда прекращается право многодетной семьи на льготы?

Несмотря на то, что статус «многодетная семья» присваивается бессрочно, право на льготы прекращается по мере взросления детей. Если в семье трое детей — минимальное количество для признания семьи многодетной, то льготы и преференции отменят, как только старший ребенок достигнет совершеннолетия или 23 лет, при условии обучения в очном формате. Если в семье четыре ребенка и более, то меры поддержки на федеральном уровне будут предоставляться, пока в семье есть трое несовершеннолетних или не достигших 23 лет, учащихся очно детей.

Правда ли, что регионы могут менять условия признания семьи многодетной?

Да, но поскольку указом президента установлен единый по всей стране статус, на уровне субъектов можно только включить в список больше категорий, а не сделать меньше.

Могут ли регионы отменить льготы многодетным, назначенные до введения новых правил?

Нет. Если до издания Указа Президента РФ от 23.01.2024 № 63 в субъекте федерации были иные условия признания семей многодетными и получения мер социальной поддержки, отменять их нельзя. Семьям должен быть гарантирован полный объем льгот на протяжении всего периода, на который семье установлен статус многодетной.

Будет ли уважительной причиной для отсутствия дохода уход за детьми, если семья считается многодетной только на уровне региона?

Речь идет о цензе «нулевого дохода», который применяют при назначении единого пособия на детей. Минтруд разъяснил, что отсутствие дохода у одного из многодетных родителей не препятствует назначению пособия, даже если семья не имеет федерального статуса, но признана многодетной по правилам региона.