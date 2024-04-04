Что такое типун и чем он опасен для языка?

«Типун тебе на язык!» ― знакомое каждому выражение. Так говорят, когда хотят выразить недовольство, возмущение или презрение к тому, что говорит человек. В словаре В. И. Даля это выражение обозначено как бранное, однако сейчас оно окрашено не так эмоциально и означает пожелание человеку, чтобы его слова не сбылись или чтобы он был более осторожным в выражениях.
Что означает слово «типун»?
В этимологическом словаре Н. М. Шанского указано, что слово «типун» произошло от глагола «типать» или «тяпать», то есть щипать, кусать. В. И. Даль в своем словаре упомянул слово «типунеть», то есть заболевать типуном (для птиц). С. И. Ожегов определяет «типун» как «болезнь птиц ― хрящеватый нарост на кончике языка» ― других толкований в словарях не содержится.
Справочно-информационный портал «Грамота.ру» сообщает, что типун ― небольшой вырост или бугорок на кончике языка у птиц, который помогает им в процессе питания. Типунами также по аналогии называют небольшие выросты или воспаления на кончике языка у человека.
Почему может появиться типун на языке человека?
Стоматолог Маргарита Сердюкова рассказала изданию «Секрет фирмы», что основная причина возникновения воспаления ― инфекция, с которой микроорганизмы в ротовой полости не справились из-за ослабленного иммунитета или травмы. Повредить язык можно щелкая семечки или зацепившись о сколотый зуб, ортодонтические конструкции. Не идут на пользу состоянию языка употребление алкоголя и курение.
Чем опасен типун на языке?
Чаще всего небольшое болезненное уплотнение на языке проходит само, если его не травмировать еще больше. Сердюкова советует избегать жесткой пиши, следить за гигиеной рта. Однако, если типун не проходит, нужно обратиться к врачу ― вслед за небольшим воспалением может развиться язва на языке.