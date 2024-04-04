Что такое типун и чем он опасен для языка?

«Типун тебе на язык!» ― знакомое каждому выражение. Так говорят, когда хотят выразить недовольство, возмущение или презрение к тому, что говорит человек. В словаре В. И. Даля это выражение обозначено как бранное, однако сейчас оно окрашено не так эмоциально и означает пожелание человеку, чтобы его слова не сбылись или чтобы он был более осторожным в выражениях.