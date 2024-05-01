Что такое тест Роршаха?

«За столетнюю историю отношение к тесту Роршаха неоднократно менялось. Сначала считали, что методика нерабочая, но после смерти создателя тест вдруг приобрел популярность. Его стали использовать в военных отборах, чтобы предсказать психическую устойчивость будущих защитников. Со временем накопленные данные показали, что не все однозначно в подобном тестировании. Использование методики пошло на спад. И вот сегодня психологи пришли к тому, что тест Роршаха можно использовать в работе, но индивидуально в каждом случае. Теперь тестирование по кляксам не является единственным инструментом. Для установки диагноза используется много данных — из беседы, дополнительных клинических наблюдений. Один тест Роршаха, конечно, не может служить основанием для постановки диагноза, но для понимания внутреннего мира пациента может быть важным», — пояснила Наталья Искра в программе «Физики и лирики» радио «Маяк».