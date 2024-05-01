Что такое тест Роршаха?

Помните популярный в 90-е американский фильм «Трудный ребенок»? В одном из эпизодов психолог проводит диагностику «убийцы в бабочке» — кумира Джуниора — именно с помощью теста Роршаха. Преступник смотрит на симметричные пятна и рассказывает, что видит на картинках. Правда, методика в фильме представлена в несколько комичном ключе. Что же такое тест Роршаха — в материале aif.ru.
Карты, напоминающие чернильные кляксы, представил в 1921 году швейцарский психиатр Герман Роршах, который полагал, что они помогут профессионалам диагностировать психические отклонения у пациентов, рассказала детский и семейный психолог, кандидат психологических наук Наталья Искра.
«За столетнюю историю отношение к тесту Роршаха неоднократно менялось. Сначала считали, что методика нерабочая, но после смерти создателя тест вдруг приобрел популярность. Его стали использовать в военных отборах, чтобы предсказать психическую устойчивость будущих защитников. Со временем накопленные данные показали, что не все однозначно в подобном тестировании. Использование методики пошло на спад. И вот сегодня психологи пришли к тому, что тест Роршаха можно использовать в работе, но индивидуально в каждом случае. Теперь тестирование по кляксам не является единственным инструментом. Для установки диагноза используется много данных — из беседы, дополнительных клинических наблюдений. Один тест Роршаха, конечно, не может служить основанием для постановки диагноза, но для понимания внутреннего мира пациента может быть важным», — пояснила Наталья Искра в программе «Физики и лирики» радио «Маяк».
Как расшифровать тест Роршаха?
Тест Роршаха состоит из десяти карточек с абстрактными чернильными пятнами, расположенными симметрично. Одна половина — черно-белые, а вторая — цветные. Человеку предлагается рассмотреть каждую карту и сообщить, что он видит в пятнах. Он может рассказать о формах, объектах, сценах увиденного или назвать абстрактные ассоциации.
«По этим картинкам и что человек в них видит психологи могут делать самые разные выводы. Есть несколько параметров расшифровки теста. Есть некие символы, которые имеют коллективное значение. И вот именно это коллективное бессознательное, которое ввел психолог Карл Юнг, позволяет интерпретировать то, что человек видит в этих пятнах, имеющих некоторое универсальное значение», — уточнила Наталья Искра.
Например, бабочка символизирует переходный период, трансформацию, пояснила психолог. Паука связывают с властной матерью и женской силой. Увидеть головы детей означает связь с детством и необходимостью заботиться о внутреннем ребенке. Если разглядели человека, который смотрит на себя в зеркало, то это может означать эгоцентризм или самолюбование.