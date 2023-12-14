Что такое сухой шампунь?
В современном мире очень много полезных изобретений, которые могут облегчить и упростить жизнь. Одним из таких средств является сухой шампунь.
В современном мире очень много полезных изобретений, которые могут облегчить и упростить жизнь. Одним из таких средств является сухой шампунь.
Сухой шампунь — это спрей, состоящий из мелких частиц абсорбента. Абсорбентом могут выступать такие компоненты, как овсяная или рисовая мука. Этот абсорбент поглощает жир, который вырабатывается кожей головы. После причесывания абсорбент с головы пропадает. Важно только хорошо причесаться. Сухой шампунь помогает быстро привести голову в порядок, не тратя время на водные процедуры.
Однако, если пользоваться сухим шампунем каждый день, то нужный эффект не будет достигнут, так как кожное сало полностью он не удаляет. Постепенно накапливаясь, оно может закупорить сальные железы и спровоцировать появление перхоти.
Гендерных разделений у сухого шампуня нет: им могут пользоваться и мужчины, и женщины. Сухой шампунь может очень выручить в поездках, при отключении воды, а также перед срочной важной встречей.
Как ни странно, но идея этого современного средства родом аж из XVII века. Именно тогда в моде были напудренные парики, а позже — присыпанные тальком волосы. В XX веке модельер Карл Лагерфельд популяризировал образ с припудренными волосами. В одном из интервью он отмечал, что добивается своей прически с помощью сухого шампуня.
Его можно использовать, если вы переборщили с гелем или воском. А еще сухой шампунь может дать волосам дополнительный объем.
Распылите небольшое количество шампуня на волосы, избегая попадания в глаза. Оставьте на непродолжительное время (на упаковке точно будет указано время), а затем тщательно расчешите волосы.