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Что такое сухой шампунь?

Сухой шампунь — это спрей, состоящий из мелких частиц абсорбента. Абсорбентом могут выступать такие компоненты, как овсяная или рисовая мука. Этот абсорбент поглощает жир, который вырабатывается кожей головы. После причесывания абсорбент с головы пропадает. Важно только хорошо причесаться. Сухой шампунь помогает быстро привести голову в порядок, не тратя время на водные процедуры.

Однако, если пользоваться сухим шампунем каждый день, то нужный эффект не будет достигнут, так как кожное сало полностью он не удаляет. Постепенно накапливаясь, оно может закупорить сальные железы и спровоцировать появление перхоти.

Гендерных разделений у сухого шампуня нет: им могут пользоваться и мужчины, и женщины. Сухой шампунь может очень выручить в поездках, при отключении воды, а также перед срочной важной встречей.

Когда появился сухой шампунь?

Как ни странно, но идея этого современного средства родом аж из XVII века. Именно тогда в моде были напудренные парики, а позже — присыпанные тальком волосы. В XX веке модельер Карл Лагерфельд популяризировал образ с припудренными волосами. В одном из интервью он отмечал, что добивается своей прически с помощью сухого шампуня.

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В чем еще может помочь сухой шампунь?

Его можно использовать, если вы переборщили с гелем или воском. А еще сухой шампунь может дать волосам дополнительный объем.

Как правильно использовать сухой шампунь?