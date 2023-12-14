14:50 (мск), источник: Аргументы и факты

Что такое социальные вклады?

Слышал, что Госдума собирается ввести социальные вклады. Кому они полагаются и каковы условия их открытия?

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Источник: Freepik

«Социальные вклады предназначены для людей с низким доходом, чтобы они могли получать гарантированную стабильную прибыль, — говорит председатель комитета “Опоры России” по финансовым рынкам Павел Самиев. — При этом размер вклада составит не более 50 тыс. рублей, а процентная ставка будет переменной. Её размер будет не ниже уровня ключевой ставки ЦБ (сейчас это 15%) плюс 1%».

Вклад открывается не больше чем на год. Если человек спустя этот срок останется получателем мер соцподдер­ж­­ки, то его будет разрешено продлить. Работать с такими вкладами будут банки — участники системы обязательного страхования вкладов. Предполагается, что открыть их можно будет через портал «Госуслуги».

Напомним, что законопроект пока не вступил в действие, он принят депутатами Госдумы только в первом чтении.

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