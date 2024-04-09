Что такое синдром ломкой хромосомы?

Как известно, у человека 23 пары хромосом, из которых 22 общие для мужчин и для женщин, и две — XX или XY, определяющие пол. Синдром ломкой хромосомы или синдром Мартина-Белл был открыт учеными Джеймсом Мартином и Джулией Белл в 1943 году — однако он лишь описали обнаруженную патологию, а генетическую основу сформулировали только в 1969 году. В чем выражается эта патология и как передается — в справке aif.ru.