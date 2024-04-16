Что такое синдром кресла-качалки?

Авторы, которые изучают природу тревоги и откладывания дел на потом, нередко сравнивают беспокойство с креслом-качалкой. «Беспокойство похоже на кресло-качалку: оно дает вам занятие, но никуда не приводит», «Пустое беспокойство подобно креслу-качалке: оно создает иллюзию движения, но на нем никуда не уедешь», — говорят они. Синдром кресла-качалки — это не официальный медицинский или психологический термин, а ироничное описание состояния, когда человек тратит много времени на обдумывание какого-то решения, но так и не предпринимает никаких реальных действий. Фактически человек раскачивает себя из стороны в сторону, пытаясь подготовиться ко всем возможным вариантам развития событий.