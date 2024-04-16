Что такое синдром кресла-качалки?

Авторы, которые изучают природу тревоги и откладывания дел на потом, нередко сравнивают беспокойство с креслом-качалкой. «Беспокойство похоже на кресло-качалку: оно дает вам занятие, но никуда не приводит», «Пустое беспокойство подобно креслу-качалке: оно создает иллюзию движения, но на нем никуда не уедешь», — говорят они. Синдром кресла-качалки — это не официальный медицинский или психологический термин, а ироничное описание состояния, когда человек тратит много времени на обдумывание какого-то решения, но так и не предпринимает никаких реальных действий. Фактически человек раскачивает себя из стороны в сторону, пытаясь подготовиться ко всем возможным вариантам развития событий.
Как «диагностировать» у себя синдром кресла-качалки?
Обычно все начинается с того, что человек загорается какой-то идеей и очень хочет уже начать и получить результат. Однако за этим не следует активных действий — ведь нужно сначала тщательно подготовиться: прочитать мнения экспертов, сходить на мастер-класс, просмотреть сотни минут обучающих видео, составить план действий. Кажется, будто вы предпринимаете множество шагов к своей цели, однако совершенно не приближаетесь к ней.
Из-за чего появляется синдром кресла-качалки?
В открытых источниках называют три главных причины, почему люди так и не решаются на реализацию своих желаний «здесь и сейчас»:
Страх. Существует множество различных страхов, которые могут остановить нас и помешать достичь желаемого, а иногда даже просто начать действовать. Страх неизвестности, страх провала, страх критики, даже страх успеха. Некоторые люди заявляют о своих желаниях, а потом не могут отказаться из-за страха осуждения, или боятся критики в случае провала. Из-за этого совершаются множество псевдо-действий, которые никогда не доведут до результата.
Стремление к идеалу. Человеку важно сделать хорошо и сразу — он не готов мириться с неудачами, поэтому лучше не делать ничего, чем лишь бы как. Это порождает постоянное откладывание дел, прокрастинацию. Прокрастинация — это откладывание дел на потом, неспособность приступить к выполнению задачи из-за различных причин. Это может привести к стрессу, ухудшению качества работы и негативному влиянию на самооценку. Синдром кресла качалки может привести к «продуктивной» прокрастинации, когда под видом полезных дел скрывается откладывание важных задач. Важно осознать разницу между получением информации и реальным действием для достижения целей.
Переизбыток информации. В современном мире огромное количество ресурсов для получения информации — очень сложно фильтровать нужное и не потреблять лишнее. эффект избыточного выбора может привести к парализации и принятию менее обоснованных решений. Когда у нас слишком много вариантов, мы можем испытывать стресс и неуверенность, что затрудняет принятие решения. Исследования показывают, что люди чаще принимают решения и чувствуют себя более удовлетворенными, когда перед ними представлены ограниченные варианты выбора.
Как справиться с синдромом кресла-качалки?
Во-первых, нужно дать конкретики своей цели: определится чего именно нужно добиться, разбить цели на небольшие шаги и начать действовать.
Во-вторых, качество должно отойти на второй план. Это не значит, что нужно намеренно делать из рук вон плохо, но на первых порах достаточно просто начать и сделать это быстро.
В-третьих, важно соблюдать баланс между подготовкой и активными действиями. Планирование поможет следить за прогрессом и не утонуть в подготовительных мероприятиях.