Что такое штукатурка сграффито?

Что за техника сграффито?
Работа со штукатуркой в этой технике включает несколько этапов: выравнивание и грунтование основы, нанесение одного или нескольких слоев покрытия, процарапывание изображения по шаблону. Разноцветных картин можно добиться, нанося штукатурку разных цветов слой за слоем. Важно переносить рисунок быстро, чтобы материал не успел застыть.
Декоративные элементы в технике сграффито долговечны — изображение хорошо сохраняется даже в условиях повышенной влажности, не деформируется, не осыпается.
Сграффито — что-то среднее между росписью и рельефом: толщина слоя штукатурки обычно не превышает один сантиметр, а рельефные перепады в этой технике делают не более двух-пяти миллиметров.
Как использовали сграффито в СССР?
Этот вид декоративного искусства был особенно популярен в советской архитектуре 1950−1980 годов. С помощью такой техники нанесения штукатурки украшали здания, сооружения и памятники — особенно популярны были изображения на фасадах многоэтажек, школ, детских садов и других зданий общественного назначения. Многие из этих украшений можно увидеть до сих пор, и они остаются частью исторического и культурного наследия.
В Советском союзе с помощью сграфитто изображали народные мотивы, например, орнаменты, символику и идеологические наброски. Мастера декоративного искусства высекали на штукатурке абстрактных деятелей науки, представителей рабочих профессий и их достижения, солдат, спортсменов. С помощью сграфитто не только декорировали здания, но и использовали его как средство пропаганды и патриотического воспитания, прославляя величие страны и народные достижения.