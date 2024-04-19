Что такое штукатурка сграффито?

Этот вид декоративного искусства был особенно популярен в советской архитектуре 1950−1980 годов. С помощью такой техники нанесения штукатурки украшали здания, сооружения и памятники — особенно популярны были изображения на фасадах многоэтажек, школ, детских садов и других зданий общественного назначения. Многие из этих украшений можно увидеть до сих пор, и они остаются частью исторического и культурного наследия.