Что такое пуровер?

За последние годы кофе стал одним из самых популярных напитков в мире, и разнообразие способов его приготовления поражает воображение. Один из них — метод пуровер, который привлекает внимание многих любителей кофе своим неповторимым вкусом и простотой исполнения. Что же такое пуровер, разбирался aif.ru.
В чем заключается метод заваривания кофе — пуровер?
Пуровер (от англ. «pour over» — «лить сверху») — это один из самых популярных и распространенных способов приготовления кофе. В основе этого метода лежит процесс ручной заварки, который позволяет контролировать все этапы приготовления кофе для получения идеального напитка. Кофе готовится путем настаивания горячей воды на слое молотого кофе, находящегося в специальной воронке — из-за этого в кофейнях он получил простое и понятное название «воронка». Такой способ позволяет максимально раскрыть вкус и аромат кофейных зерен, а также делает вкус напитка насыщенным и однородным.
Какой кофе лучше брать для «воронки»?
Обжарщики советуют брать яркие сорта, например, Бурунди Яндаро, Уганда Сиппи Фоллз, Эфиопия Иргачиф, Колумбия Эль Бандидо.
Как правильно заваривать пуровер в домашних условиях?
Для начала нужно обзавестись кофейным инструментарием: кофемолкой, самой воронкой (она может быть из пластика, стекла, керамики или металла), фильтрами для воронки, чайником с узким носиком для заваривания, весами.
На порцию объемом 250 мл понадобится около 14 г молотого кофе. Как отмечают специалисты, порция рассчитана из расчета 55 г молотого кофе на один литр воды. Для пуровера молоть кофейные зерна лучше до размера сахарных кристаллов.
Воронку с установленным фильтром нужно поместить в кружку и немного пролить фильтр кипятком — это позволит убрать вкус бумаги и нагреть посуду. После того, как вся вода прокапает, ее нужно вылить, сняв воронку с фильтром.
Вернув воронку на место, нужно поместить молотый кофе во влажный фильтр: масса должна быть распределена равномерно по дну, не заходя на стенки. Далее самая важная часть заваривания — залив.
Сначала тонкой струйкой нужно влить первые 50 мл кипятка (94−95 градусов) и смочить весь кофе. Через 20−40 секунд нужно залить вторую порцию — 100 мл. Когда кофе впитает воду, время заливать следующие 100 мл — по спирали, от центра к краям.
Чтобы получить готовый напиток, после последнего залива воды нужно подождать 3−4 минуты. За это время кофе должен стечь в кружку полностью. Если жидкость прошла через кофе быстрее или медленнее — кофеман не угадал с помолом: в первом случае он был слишком крупным, а во-втором — слишком мелким.