Что такое пуровер?

Пуровер (от англ. «pour over» — «лить сверху») — это один из самых популярных и распространенных способов приготовления кофе. В основе этого метода лежит процесс ручной заварки, который позволяет контролировать все этапы приготовления кофе для получения идеального напитка. Кофе готовится путем настаивания горячей воды на слое молотого кофе, находящегося в специальной воронке — из-за этого в кофейнях он получил простое и понятное название «воронка». Такой способ позволяет максимально раскрыть вкус и аромат кофейных зерен, а также делает вкус напитка насыщенным и однородным.