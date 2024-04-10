Что такое пищевой шум и почему он приводит к набору веса?

В последние годы среди англоязычных пользователей соцсетей стал популярен термин food noise, который можно перевести как «пищевой шум». Этот феномен был известен и ранее, в течение многих лет он изучался учеными под другими названиями, такими как пищевая зависимость и реактивность на пищевые сигналы, сообщает The Sun.
Что такое пищевой шум?
Реактивность на пищевые сигналы, или пищевой шум — это постоянные и настойчивые мысли о еде, вплоть до ощущения, что жизнь вращается вокруг еды, говорится в исследовании, опубликованном в академическом журнале Nutrients. При этом специалисты отмечают, что пищевой шум может быть связан с зависимостью от еды, но не всегда.
В чем опасность появления пищевого шума?
По мнению исследователей, пищевой шум может способствовать нездоровому образу питания и перееданию. Это в свою очередь чревато ожирением, а также развитием осложнений, связанных с избыточным весом.
Из-за чего возникает пищевой шум?
Считается, что постоянные мысли о еде возникают из-за нарушения связи между мозгом и кишечником, рассказал доктор Марсио Грибелер из Центра ожирения Института эндокринологии и обмена веществ клиники Кливленда. В норме она помогает мозгу понимать, когда желудок пуст и нужно поесть, и наоборот — сообщает о том, что пища не требуется. Таким образом, у людей с пищевым шумом мозг не получает сигнала о том, что организм сыт.
Нарушение связи может привести к тяге к еде — элементу пищевого шума. По данным Национального института сердца, легких и крови, эту «поломку» могут вызывать несколько факторов:
- стресс;
- недостаток сна;
- наличие определенных заболеваний, таких как метаболический синдром и синдром поликистозных яичников;
- генетика;
- прием определенных лекарств, таких как антидепрессанты, противозачаточные, нейролептики и бета-блокаторы.
Как бороться с пищевым шумом?
Если вы сталкиваетесь с постоянными мыслями о еде, необходимо проконсультироваться с врачом. Он поможет определить, что именно вызывает пищевой шум, и при необходимости назначит лечение.
Существует несколько безмедикаментозных способов справиться с шумом от еды:
работа со стрессом и тревогой. По словам доктора Стивена Баташа из Центра эндоскопического похудения в США, помогут упражнения на глубокое дыхание, проведение времени с близкими или физическая активность;
- нормализация сна;
- частое питание. Сильный голод может вызвать пищевой шум и спровоцировать переедание, поэтому рекомендуется есть три-четыре раза в день и получать достаточное количество белка и клетчатки, отметил Баташ;
- разумное ограничение. Психолог и диетолог из клиники Кливленда (США) Дэвид Крил говорит, что невозможно все контролировать, поэтому нужно сосредоточиться на конкретных вещах, на которые можно повлиять. Например, если вы хотите ограничить потребление мороженого, не храните его дома в морозилке, чтобы не натыкаться на него постоянно;
- поиск закономерностей. Психолог советует понять, в какой момент появляется пищевой шум. Например, если это происходит во время просмотра телевизора, следует стараться в этот момент быть подальше от кухни. Цель состоит в том, чтобы избавиться от привычки, которая связана с появлением чувства голода и желания поесть;
- осознанное питание. Во время еды нужно следить за тем, чтобы правильно пережевывать пищу, смаковать каждый кусочек и успеть остановиться, как только почувствуете сытость.