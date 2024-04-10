Что такое пищевой шум и почему он приводит к набору веса?

Считается, что постоянные мысли о еде возникают из-за нарушения связи между мозгом и кишечником, рассказал доктор Марсио Грибелер из Центра ожирения Института эндокринологии и обмена веществ клиники Кливленда. В норме она помогает мозгу понимать, когда желудок пуст и нужно поесть, и наоборот — сообщает о том, что пища не требуется. Таким образом, у людей с пищевым шумом мозг не получает сигнала о том, что организм сыт.