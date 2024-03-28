Что такое пищевая аддикция?

Как объяснял психотерапевт, специалист по избавлению от пищевой зависимости Михаил Гаврилов интернет-изданию журнала «Psychologies», стресс действительно может стать одной из главных причин появления пищевой зависимости, так как многие люди обращаются к еде как к способу справиться с негативными эмоциями. Поэтому профилактика стрессов и работа с ними играют важную роль в поддержании здорового питания и образа жизни.