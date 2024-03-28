Что такое пищевая аддикция?

Это состояние может привести к избыточному потреблению калорий, что может привести к ожирению и другим заболеваниям. Патологическое пристрастие к еде обычно связано с потреблением высококалорийных продуктов, содержащих большое количество сахара, жиров и соли.
Как понять, что у человека патологическое пристрастие к еде?
На этот вопрос «Российской газете» ответила медицинский психолог Полина Березанских. Одной из частых причин возникновения нездоровой тяги к пище становится стресс. Об этом свидетельствуют такие признаки, как:
- неконтролируемая тяга к еде после эмоционального потрясения;
- прием пищи независимо от того, голоден ли человек;
- выбор в пользу сладкой и жирной еды;
- навязчивые мысли о еде.
Как объяснял психотерапевт, специалист по избавлению от пищевой зависимости Михаил Гаврилов интернет-изданию журнала «Psychologies», стресс действительно может стать одной из главных причин появления пищевой зависимости, так как многие люди обращаются к еде как к способу справиться с негативными эмоциями. Поэтому профилактика стрессов и работа с ними играют важную роль в поддержании здорового питания и образа жизни.
Какие последствия у пищевой аддикции?
Основными последствиями переедания становятся: увеличение веса, жировой гепатоз (в клетках печени накапливается жир — прим.ред.), может развиться метаболический синдром (нарушение обмена веществ в связи с избыточным весом — прим.ред.). Об этом «Российской газете» рассказала заведующая отделением гастроэнтерологии Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского Дарья Яворская.
Чем отличается голод от аппетита?
Психотерапевт Гаврилов объяснил, что голод — это физиологическая потребность организма в питательных веществах, которая проявляется различными физическими симптомами. Аппетит, с другой стороны, связан с желанием получить удовольствие от еды или нейтрализовать эмоциональные состояния.
Важно различать между этими двумя понятиями, чтобы более осознанно реагировать на сигналы своего организма. Понимание того, что аппетит может быть вызван не только физиологическими потребностями, но и внешними стимулами, поможет контролировать свое потребление пищи и избегать излишнего переедания.
Отвлечение, отдых и приятные развлечения могут быть хорошим способом управления аппетитом без постоянного обращения к еде. Важно научиться слушать свое тело, различать между голодом и аппетитом, чтобы достигнуть баланса в питании и поддерживать здоровый образ жизни.